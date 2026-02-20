Синди Кроуфорд — 60: как изменилась легендарная супермодель и чем живет сегодня (фото)

20 февраля свой день рождения отмечает одна из самых известных женщин модной индустрии — Синди Кроуфорд. Икона 80-90-х, которая когда-то олицетворяла эпоху супермоделей, сегодня остается символом естественной красоты, стиля и женственности, хотя ее жизнь давно вышла за пределы подиума.

Фокус рассказывает о жизни Синди Кроуфорд, как она изменилась за годы, о ее бизнесе и внешнем виде.

От девушки из провинции до мировой звезды

Синди Кроуфорд (полное имя — Синтия Энн Кроуфорд) родилась 20 февраля 1966 года в городе Декалб, штат Иллинойс, США. Ее путь к славе начался случайно: подростком ее сфотографировал местный фотограф, после чего она попала в модельный конкурс Elite Model Look и получила контракт с агентством.

В 1980-х и 1990-х Кроуфорд стала одной из самых популярных супермоделей мира — вместе с Наоми Кэмпбелл, Линдой Евангелистой и Кристи Терлингтон она сформировала "золотую эру" моды. Ее лицо появлялось на сотнях обложек журналов, а фирменная родинка над губой стала узнаваемой чертой.

Синди Кроуфорд Фото: Vogue

Как она изменилась с годами

Синди Кроуфорд сегодня — пример того, как можно достойно принимать возраст. Она завершила полноценную модельную карьеру еще в начале 2000-х, но продолжает появляться на светских событиях и в рекламных кампаниях.

В свои 60 лет модель не скрывает возрастных изменений, хотя признается, что пользуется косметологическими процедурами и инъекциями для поддержания кожи. При этом она активно пропагандирует естественность и уверенность в себе независимо от возраста.

В последние годы Кроуфорд часто делится фото без чрезмерной ретуши, показывая, что красота может быть зрелой. Она также экспериментирует со стилем — например, недавно сменила прическу, продемонстрировав новый образ и доказав, что остается модной и современной.

Синди Кроуфорд Фото: Instagram

Бизнес, благотворительность и новая жизнь после подиума

После пика славы супермодель сумела построить успешный бизнес. Она создала собственный бренд косметики Meaningful Beauty, а также запускала линии мебели и товаров для дома.

Важной частью ее жизни стала благотворительность. После смерти младшего брата от лейкемии Кроуфорд поддерживает исследования детских онкологических заболеваний и помогает медицинским фондам.

Синди Кроуфорд Фото: Instagram

Личная жизнь: брак, дети и семья

Личная жизнь Синди Кроуфорд тоже была под прицелом прессы. В 1991 году она вышла замуж за актера Ричарда Гира, но их союз распался спустя четыре года.

Настоящее семейное счастье модель обрела в браке с предпринимателем и бывшим манекенщиком Рэнди Гербером, за которого вышла замуж в 1998 году. У пары двое детей — сын Пресли и дочь Кайя, которая пошла по стопам матери и стала успешной моделью нового поколения.

Синди Кроуфорд с мужем Фото: Instagram Синди Кроуфорд с мужем и детьми Фото: Instagram

Синди неоднократно подчеркивала, что семья для нее — главная ценность. Она поддерживает карьеру дочери, но старается давать советы только тогда, когда ее просят.

Как выглядит Синди Кроуфорд сегодня

Сегодня Кроуфорд остается символом "вечной супермодели". Она ведет активный образ жизни, занимается спортом, участвует в съемках и появляется на модных мероприятиях. Поклонники часто отмечают, что с годами она почти не потеряла своей харизмы и узнаваемой внешности.

Синди Кроуфорд Фото: Instagram

Несмотря на то что эпоха супермоделей прошла, имя Синди Кроуфорд до сих пор ассоциируется с классической красотой, уверенностью и силой женщины, которая смогла успешно превратить славу в долговременное влияние в моде и бизнесе.

