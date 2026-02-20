Сінді Кроуфорд — 60: як змінилася легендарна супермодель і чим живе сьогодні (фото)

20 лютого свій день народження відзначає одна з найвідоміших жінок модної індустрії — Сінді Кроуфорд. Ікона 80-90-х, яка колись уособлювала епоху супермоделей, сьогодні залишається символом природної краси, стилю та жіночності, хоча її життя давно вийшло за межі подіуму.

Фокус розповідає про життя Сінді Кроуфорд, як вона змінилася за роки, про її бізнес та зовнішній вигляд.

Від дівчини з провінції до світової зірки

Сінді Кроуфорд (повне ім’я — Синтія Енн Кроуфорд) народилася 20 лютого 1966 року в місті Декалб, штат Іллінойс, США. Її шлях до слави почався випадково: підлітком її сфотографував місцевий фотограф, після чого вона потрапила до модельного конкурсу Elite Model Look і отримала контракт із агентством.

У 1980-х і 1990-х Кроуфорд стала однією з найпопулярніших супермоделей світу — разом із Наомі Кемпбелл, Ліндою Євангелістою та Крісті Терлінгтон вона сформувала "золоту еру" моди. Її обличчя з’являлося на сотнях обкладинок журналів, а фірмова родимка над губою стала впізнаваною рисою.

Сінді Кроуфорд Фото: Vogue

Як вона змінилася з роками

Сінді Кроуфорд сьогодні — приклад того, як можна гідно приймати вік. Вона завершила повноцінну модельну кар’єру ще на початку 2000-х, але продовжує з’являтися на світських подіях і в рекламних кампаніях.

У свої 60 років модель не приховує вікових змін, хоча зізнається, що користується косметологічними процедурами та ін’єкціями для підтримки шкіри. Водночас вона активно пропагує природність і впевненість у собі незалежно від віку.

Останніми роками Кроуфорд часто ділиться фото без надмірної ретуші, показуючи, що краса може бути зрілою. Вона також експериментує зі стилем — наприклад, нещодавно змінила зачіску, продемонструвавши новий образ і довівши, що залишається модною і сучасною.

Сінді Кроуфорд Фото: Instagram

Бізнес, благодійність і нове життя після подіуму

Після піку слави супермодель зуміла побудувати успішний бізнес. Вона створила власний бренд косметики Meaningful Beauty, а також запускала лінії меблів і товарів для дому.

Важливою частиною її життя стала благодійність. Після смерті молодшого брата від лейкемії Кроуфорд підтримує дослідження дитячих онкологічних захворювань і допомагає медичним фондам.

Сінді Кроуфорд Фото: Instagram

Особисте життя: шлюб, діти та родина

Особисте життя Сінді Кроуфорд теж було під прицілом преси. У 1991 році вона вийшла заміж за актора Річарда Гіра, але їхній союз розпався через чотири роки.

Справжнє сімейне щастя модель знайшла у шлюбі з підприємцем і колишнім манекенником Ренді Гербером, за якого вийшла заміж у 1998 році. У пари двоє дітей — син Преслі та донька Кая, яка пішла стопами матері й стала успішною моделлю нового покоління.

Сінді Кроуфорд з чоловіком Фото: Instagram Сінді Кроуфорд з чоловіком і дітьми Фото: Instagram

Сінді неодноразово наголошувала, що родина для неї — головна цінність. Вона підтримує кар’єру доньки, але намагається давати поради лише тоді, коли її просять.

Який вигляд має Сінді Кроуфорд сьогодні

Сьогодні Кроуфорд залишається символом "вічної супермоделі". Вона веде активний спосіб життя, займається спортом, бере участь у зйомках і з’являється на модних заходах. Шанувальники часто відзначають, що з роками вона майже не втратила своєї харизми та впізнаваної зовнішності.

Сінді Кроуфорд Фото: Instagram

Попри те що епоха супермоделей минула, ім’я Сінді Кроуфорд і досі асоціюється з класичною красою, впевненістю та силою жінки, яка змогла успішно перетворити славу на довготривалий вплив у моді та бізнесі.

