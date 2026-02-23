"Нет работы": парень, который стал мемом, уехав в Польшу, снова переезжает

Украинский блогер Валентин, зарегистрированный в сети под никнеймом kozurnyy2, после разрешения на выезд из Украины мужчинам в возрасте 18-22 года похвастался этим в социальных сетях и стал мемом.

Недавно Валентин снова вышел на связь в TikTok, заявляя, что вместе со своей девушкой покидает солнечную Испанию, где жил в последнее время. Мол, в этой стране есть проблемы с трудоустройством, поэтому пара решила искать свое счастье в другом месте. Больше об этом он рассказал в отдельном видео.

"Ни для кого не секрет, что в Испании действительно нет работы, но ничего мы решим этот вопрос в Польше. Сейчас мы максимально колеблемся относительно города в Польше, но это временно, я думаю. В приоритете это Гданьск или Варшава", — сказал парень в ролике.

Зрители в комментариях начали шутить.

"Испании бы не уезжала, но если у нее нет работы нет выхода. Вам тогда в Гданьск";

"Только не в Польшу";

"На каких основаниях вы будите в Польше. В Польше не дают защиту. И все стало там хуже. Все наоборот делают бегут из Польши, а вы из Испании, которая лояльно относится к украинцам";

"В Испании всегда была работа, что за фигню рассказываешь. Если желания нет работать, то и работы никогда и нигде не будет".

Что известно о блогере

О блогере под никнеймом kozurnyy2 известно не много. В его шапке профиля в Threads указано, что его зовут Валентин, он снимал деревенские скетчи — короткие юмористические видео. В Tik Tok за ним следит более 160 тысяч подписчиков.

