"Немає роботи": хлопець, який став мемом, виїхавши в Польщу, знову переїжджає

Валентин Войтун жив в Іспанії
Валентин Войтун повідомив про черговий переїзд | Фото: TikTok

Український блогер Валентин, зареєстрований у мережі під нікнеймом kozurnyy2, після дозволу на виїзд з України чоловікам віком 18-22 роки похвалився цим у соціальних мережах й став мемом.

Нещодавно Валентин знову вийшов на зв'язок в TikTok, заявляючи, що разом зі своєю дівчиною покидає сонячну Іспанію, де жив останнім часом. Мовляв, у цій країні є проблеми з працевлаштуванням, тож пара вирішила шукати своє щастя деінде. Більше про це він розповів в окремому відео.

"Ні для кого не секрет, що в Іспанії дійсно немає роботи, але нічого ми вирішемо це питання в Польщі. Зараз ми максимально вагаємося щодо міста в Польщі, але це тимчасово, я думаю. У пріоритеті це Гданськ або Варшава", — сказав хлопець у ролику.

Глядачі у коментарях почали жартувати.

  • "Іспанії б не їхала, але якщо в неї немає роботи немає виходу. Вам тоді в Гданськ";
  • "Тільки не Польща";
  • "На яких підставах ви будите в Польщі. У Польщі не дають захист. І все стало там гірше. Всі навпаки роблять тікають з Польщі, а ви з Іспанії, яка лояльно відноситься до українців";
  • "В Іспанії завжди була робота, що за фігню розказуєш. Якщо бажання немає працювати, то й роботи ніколи й ніде не буде".
Що відомо про блогера

Про блогера під нікнеймом kozurnyy2 відомо не багато. У його шапці профілю в Threads вказано, що його звати Валентин, він знімав сільські скетчі — короткі гумористичні відео. У Tik Tok за ним стежить понад 160 тисяч підписників.

