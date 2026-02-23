"Немає роботи": хлопець, який став мемом, виїхавши в Польщу, знову переїжджає
Український блогер Валентин, зареєстрований у мережі під нікнеймом kozurnyy2, після дозволу на виїзд з України чоловікам віком 18-22 роки похвалився цим у соціальних мережах й став мемом.
Нещодавно Валентин знову вийшов на зв'язок в TikTok, заявляючи, що разом зі своєю дівчиною покидає сонячну Іспанію, де жив останнім часом. Мовляв, у цій країні є проблеми з працевлаштуванням, тож пара вирішила шукати своє щастя деінде. Більше про це він розповів в окремому відео.
"Ні для кого не секрет, що в Іспанії дійсно немає роботи, але нічого ми вирішемо це питання в Польщі. Зараз ми максимально вагаємося щодо міста в Польщі, але це тимчасово, я думаю. У пріоритеті це Гданськ або Варшава", — сказав хлопець у ролику.
Глядачі у коментарях почали жартувати.
- "Іспанії б не їхала, але якщо в неї немає роботи немає виходу. Вам тоді в Гданськ";
- "Тільки не Польща";
- "На яких підставах ви будите в Польщі. У Польщі не дають захист. І все стало там гірше. Всі навпаки роблять тікають з Польщі, а ви з Іспанії, яка лояльно відноситься до українців";
- "В Іспанії завжди була робота, що за фігню розказуєш. Якщо бажання немає працювати, то й роботи ніколи й ніде не буде".
Що відомо про блогера
Про блогера під нікнеймом kozurnyy2 відомо не багато. У його шапці профілю в Threads вказано, що його звати Валентин, він знімав сільські скетчі — короткі гумористичні відео. У Tik Tok за ним стежить понад 160 тисяч підписників.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Блогер з Ужгорода Іван Мельничин покинув Україну, адже "боїться того, що всередині країни". Чоловік поскаржився, що йому помстились за цей вчинок.
- Форвард харківського футбольного клубу "Металіст 1925" Олексій Сидоров самовільно виїхав за кордон.
Крім того, співвласник "Кварталу 95" Тимур Міндіч виїхав з України.