Григорий Чапкис 3 года был без памятника из-за мобилизации в Украине: где сейчас его дети (фото)

24 февраля день рождения легендарного украинского хореографа, Народного артиста Украины Григория Чапкиса — человека, который стал символом бального танца и посвятил сцене более семи десятилетий. Его энергия, харизма и безграничная любовь к танцу вдохновляли миллионы украинцев, а фразы судьи "Танцев со звездами" давно стали крылатыми.

Григорий Чапкис родился 24 февраля 1930 года в Кишиневе. Его путь к большой сцене начался еще в детстве, а настоящее признание пришло после многолетней работы в Ансамбле танца Украины имени Павла Вирского, где он был ведущим солистом. Впоследствии Чапкис открыл собственную школу танца, воспитал сотни учеников и стал одним из самых известных хореографов страны. Даже в почтенном возрасте он продолжал работать, преподавать и появляться на телевидении, доказывая: движение — это и есть жизнь.

Григорий Чапкис с женой Людмилой Фото: 24 канал

13 июня 2021 года сердце художника остановилось. Ему был 91 год. Фокус рассказывает о его жизни, детях и что происходило после его смерти.

Відео дня

Семья, которая разъехалась по миру

После смерти хореографа в Украине осталась его память, ученики и поклонники, а самые близкие люди — дети — живут далеко за границей.

Сын артиста, Грег Чапкис, много лет живет в США. Там он построил собственную жизнь и карьеру, редко появляясь в Украине. Дочь Лилия также проживает за пределами страны. Расстояние, а затем и полномасштабная война сделали их поездки в Киев чрезвычайно сложными.

Именно поэтому все вопросы, связанные с могилой отца, пришлось решать дистанционно — по телефону и через доверенных людей.

По словам семьи, сын хореографа не смог лично прилететь в Украину, чтобы заниматься установкой памятника. Среди причин — сложная ситуация с безопасностью и ограничения для мужчин призывного возраста, из-за которых поездка могла оказаться невозможной или рискованной.

Григорий Чапкис с сыном Грегом и дочерью Лилией Фото: 1+1

Почему могила долго оставалась без памятника

Григория Чапкиса похоронили на Байковом кладбище в Киеве — месте упокоения многих выдающихся украинцев. Однако полноценный мемориал на могиле появился лишь через несколько лет после его смерти.

Причин было несколько:

дети живут за границей и не могли постоянно контролировать процесс;

война усложнила логистику, поездки и организацию работ;

приходилось договариваться с мастерами на расстоянии, что вызывало задержки.

Фактически памятник создавали "через океан", координируя каждую деталь дистанционно.

Мемориал, говорящий на языке танца

Когда памятник наконец установили, он оказался символическим и очень личным. Композицию выполнили в виде лестницы, ведущей к танцевальному паркету — сцене, на которой Чапкис прожил большую часть своей жизни.

На мемориале высечены слова: "Танец — это жизнь, живите танцуя".

Эта надпись как нельзя лучше передает философию художника, который до последних дней оставался в движении.

Правда, из-за дистанционного изготовления сначала возникли досадные ошибки — на памятнике неправильно указали даты жизни хореографа. Впоследствии их исправили.

Памятник Григорию Чапкису Фото: Instagram

Память, которая не исчезает

Сегодня, в день рождения Григория Чапкиса, его вспоминают ученики, коллеги и поклонники. Для кого-то он навсегда останется строгим, но справедливым судьей телевизионного шоу, для кого-то — легендой сцены, а для кого-то — учителем, который научил чувствовать музыку сердцем.

Несмотря на расстояния и сложные обстоятельства, его дети хранят память об отце и сделали все возможное, чтобы достойно почтить его жизнь.

Ведь люди, которые посвящают себя искусству, не уходят навсегда — они остаются в движениях, в музыке и в сердцах тех, кого научили танцевать.

Екатерина Кухар, Григорий Чапкис и Влад Яма Фото: 1+1

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, Фокус собрал самые интересные факты из жизни известного хореографа.