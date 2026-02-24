Григорій Чапкіс 3 роки був без памʼятника через мобілізацію в Україні: де зараз його діти (фото)
24 лютого день народження легендарного українського хореографа, Народного артиста України Григорія Чапкіса — людини, яка стала символом бального танцю і присвятила сцені понад сім десятиліть. Його енергія, харизма і безмежна любов до танцю надихали мільйони українців, а фрази судді "Танців з зірками" давно стали крилатими.
Григорій Чапкіс народився 24 лютого 1930 року в Кишиневі. Його шлях до великої сцени почався ще в дитинстві, а справжнє визнання прийшло після багаторічної роботи в Ансамблі танцю України імені Павла Вірського, де він був провідним солістом. Згодом Чапкіс відкрив власну школу танцю, виховав сотні учнів і став одним із найвідоміших хореографів країни. Навіть у поважному віці він продовжував працювати, викладати й з’являтися на телебаченні, доводячи: рух — це і є життя.
13 червня 2021 року серце митця зупинилося. Йому був 91 рік. Фокус розповідає про його життя, дітей та що відбувалось після його смерті.
Родина, яка роз’їхалася світом
Після смерті хореографа в Україні залишилася його пам’ять, учні та шанувальники, а найближчі люди — діти — живуть далеко за кордоном.
Син артиста, Грег Чапкіс, багато років мешкає у США. Там він побудував власне життя і кар’єру, рідко з’являючись в Україні. Донька Лілія також проживає за межами країни. Відстань, а згодом і повномасштабна війна зробили їхні поїздки до Києва надзвичайно складними.
Саме тому всі питання, пов’язані з могилою батька, довелося вирішувати дистанційно — телефоном і через довірених людей.
За словами родини, син хореографа не зміг особисто прилетіти до України, щоб займатися встановленням пам’ятника. Серед причин — складна безпекова ситуація та обмеження для чоловіків призовного віку, через які поїздка могла виявитися неможливою або ризикованою.
Чому могила довго залишалася без пам’ятника
Григорія Чапкіса поховали на Байковому кладовищі в Києві — місці спочинку багатьох видатних українців. Однак повноцінний меморіал на могилі з’явився лише через кілька років після його смерті.
Причин було кілька:
- діти живуть за кордоном і не могли постійно контролювати процес;
- війна ускладнила логістику, поїздки та організацію робіт;
- доводилося домовлятися з майстрами на відстані, що спричиняло затримки.
Фактично пам’ятник створювали "через океан", координуючи кожну деталь дистанційно.
Меморіал, що говорить мовою танцю
Коли пам’ятник нарешті встановили, він виявився символічним і дуже особистим. Композицію виконали у вигляді сходів, що ведуть до танцювального паркету — сцени, на якій Чапкіс прожив більшу частину свого життя.
На меморіалі викарбувано слова: "Танець — це життя, живіть танцюючи".
Цей напис якнайкраще передає філософію митця, який до останніх днів залишався у русі.
Щоправда, через дистанційне виготовлення спочатку виникли прикрі помилки — на пам’ятнику неправильно вказали дати життя хореографа. Згодом їх виправили.
Пам’ять, що не зникає
Сьогодні, у день народження Григорія Чапкіса, його згадують учні, колеги й шанувальники. Для когось він назавжди залишиться строгим, але справедливим суддею телевізійного шоу, для когось — легендою сцени, а для когось — учителем, який навчив відчувати музику серцем.
Попри відстані й складні обставини, його діти зберігають пам’ять про батька і зробили все можливе, щоб гідно вшанувати його життя.
Адже люди, які присвячують себе мистецтву, не йдуть назавжди — вони залишаються в рухах, у музиці й у серцях тих, кого навчили танцювати.
