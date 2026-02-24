Григорій Чапкіс 3 роки був без памʼятника через мобілізацію в Україні: де зараз його діти (фото)

24 лютого день народження легендарного українського хореографа, Народного артиста України Григорія Чапкіса — людини, яка стала символом бального танцю і присвятила сцені понад сім десятиліть. Його енергія, харизма і безмежна любов до танцю надихали мільйони українців, а фрази судді "Танців з зірками" давно стали крилатими.

Григорій Чапкіс народився 24 лютого 1930 року в Кишиневі. Його шлях до великої сцени почався ще в дитинстві, а справжнє визнання прийшло після багаторічної роботи в Ансамблі танцю України імені Павла Вірського, де він був провідним солістом. Згодом Чапкіс відкрив власну школу танцю, виховав сотні учнів і став одним із найвідоміших хореографів країни. Навіть у поважному віці він продовжував працювати, викладати й з’являтися на телебаченні, доводячи: рух — це і є життя.

Григорій Чапкіс із дружиною Людмилою Фото: 24 канал

13 червня 2021 року серце митця зупинилося. Йому був 91 рік. Фокус розповідає про його життя, дітей та що відбувалось після його смерті.

Родина, яка роз’їхалася світом

Після смерті хореографа в Україні залишилася його пам’ять, учні та шанувальники, а найближчі люди — діти — живуть далеко за кордоном.

Син артиста, Грег Чапкіс, багато років мешкає у США. Там він побудував власне життя і кар’єру, рідко з’являючись в Україні. Донька Лілія також проживає за межами країни. Відстань, а згодом і повномасштабна війна зробили їхні поїздки до Києва надзвичайно складними.

Саме тому всі питання, пов’язані з могилою батька, довелося вирішувати дистанційно — телефоном і через довірених людей.

За словами родини, син хореографа не зміг особисто прилетіти до України, щоб займатися встановленням пам’ятника. Серед причин — складна безпекова ситуація та обмеження для чоловіків призовного віку, через які поїздка могла виявитися неможливою або ризикованою.

Григорій Чапкіс з сином Грегом і донькою Лілією Фото: 1+1

Чому могила довго залишалася без пам’ятника

Григорія Чапкіса поховали на Байковому кладовищі в Києві — місці спочинку багатьох видатних українців. Однак повноцінний меморіал на могилі з’явився лише через кілька років після його смерті.

Причин було кілька:

діти живуть за кордоном і не могли постійно контролювати процес;

війна ускладнила логістику, поїздки та організацію робіт;

доводилося домовлятися з майстрами на відстані, що спричиняло затримки.

Фактично пам’ятник створювали "через океан", координуючи кожну деталь дистанційно.

Меморіал, що говорить мовою танцю

Коли пам’ятник нарешті встановили, він виявився символічним і дуже особистим. Композицію виконали у вигляді сходів, що ведуть до танцювального паркету — сцени, на якій Чапкіс прожив більшу частину свого життя.

На меморіалі викарбувано слова: "Танець — це життя, живіть танцюючи".

Цей напис якнайкраще передає філософію митця, який до останніх днів залишався у русі.

Щоправда, через дистанційне виготовлення спочатку виникли прикрі помилки — на пам’ятнику неправильно вказали дати життя хореографа. Згодом їх виправили.

Памʼятник Григорію Чапкісу Фото: Instagram

Пам’ять, що не зникає

Сьогодні, у день народження Григорія Чапкіса, його згадують учні, колеги й шанувальники. Для когось він назавжди залишиться строгим, але справедливим суддею телевізійного шоу, для когось — легендою сцени, а для когось — учителем, який навчив відчувати музику серцем.

Попри відстані й складні обставини, його діти зберігають пам’ять про батька і зробили все можливе, щоб гідно вшанувати його життя.

Адже люди, які присвячують себе мистецтву, не йдуть назавжди — вони залишаються в рухах, у музиці й у серцях тих, кого навчили танцювати.

Катерина Кухар, Григорій Чапкіс і Влад Яма Фото: 1+1

