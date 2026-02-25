Финалистка Нацотбора сообщила об исчезновении родного человека на войне (видео)

Финалистка Нацотбора на Евровидение-2026 Valeriya Force в слезах сообщила, что ее родной человек пропал без вести на войне в конце января.

Дядя певицы служил на Донецком направлении. В конце января он ушел на задание и не вернулся. Валерия просит придать огласке ситуацию и написать ей, если у кого-то также исчезли родные или знакомые на том направлении в то время.

Дядя Valeriya Force пропал без вести

Сообщение от воинской части пришло 27 января 2026 года.

Финалистка Нацотбора на Евровидение-2026 рассказала, что Владимир Симуляк служил в 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде вблизи Покровска. В конце января он ушел на задание, но не вернулся. Больше деталей Валерия раскрывать не стала.

"Если ваши родные или знакомые пропали вблизи Покровска с 20 по 23 января — напишите мне. Берегите наших защитников. Спасибо каждому за поддержку", — добавила Valeriya Force.

Відео дня

В комментариях украинцы поддержали певицу в трудное время, выразив надежду, что ее родной человек скоро найдется.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Суспільне отреагировало на публичные обвинения относительно сотрудничества финалистки Нацотбора на Евровидение-2026 Valeriya Force с россиянами.

Виталий Козловский заявил, что раскроет все детали своей военной службы только после завершения войны.

Также Фокус накануне четвертой годовщины полномасштабной войны рассказывал об украинских звездах, которые присоединились к армии после 2022 года.