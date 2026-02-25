Підтримайте нас RU
Фіналістка Нацвідбору повідомила про зникнення рідної людини на війні (відео)

фіналістка нацвідбору на євробачення Valeriya Force повідомила про зникнення рідної людини на війні
Valeriya Force | Фото: Instagram

Фіналістка Нацвідбору на Євробачення-2026 Valeriya Force у сльозах повідомила, що її рідна людина зникла безвісти на війні наприкінці січня.

Дядько співачки служив на Донецькому напрямку. Наприкінці січня він пішов на завдання і не повернувся. Валерія просить надати розголосу ситуації та написати їй, якщо в когось також зникли рідні чи знайомі на тому напрямку в той час.

Дядько Valeriya Force зник безвісти

Повідомлення від військової частини прийшло 27 січня 2026 року.

Фіналістка Нацвідбору на Євробачення-2026 розповіла, що Володимир Симуляк служив у 25-ій окремій повітрянодесантній Січеславській бригаді поблизу Покровська. Наприкінці січня він пішов на завдання, але не повернувся. Більше деталей Валерія розкривати не стала.

"Якщо ваші рідні або знайомі зникли поблизу Покровська з 20 по 23 січня — напишіть мені. Бережіть наших захисників. Дякую кожному за підтримку", — додала Valeriya Force.

У коментарях українці підтримали співачку у важкий час, висловивши надію, що її рідна людина скоро знайдеться.

