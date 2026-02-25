Витвицкая обратилась к жениху-военному в особый день (фото)

Украинская телеведущая и журналистка Соломия Витвицкая публично поздравила с днем рождения своего жениха, военнослужащего ВСУ Алексея Ситайло.

В Instagram 25 февраля она опубликовала подборку совместных фото с именинником и обратилась к нему.

Витвицкая поздравила жениха с днем рождения

"Многая лета, любимый. Мы знаем, что такое расстояние. Знаем, как это — считать дни до встречи. Те времена научили нас главному: если сердце рядом, километры бессильны", — написала телеведущая.

Витвицкая добавила, что гордится любимым, его мужеством, внутренней силой и одновременно нежностью, которую тот позволяет видеть только своей избраннице.

"Ты умеешь быть сильным для мира и теплым для своих. Будь счастливым. А я рядом", — написала звезда экрана.

Соломия Витвицкая и Алексей Ситайло Фото: Instagram

Соломия Витвицкая выходит замуж

В феврале 2024 года Витвицкая объявила, что находится в отношениях с Ситайлом. А до этого уже ходили слухи об этих отношениях, которые не подтверждались. Через год военный сделал предложение телеведущей в горах.

Ситайло уже был женат. Он воспитывает сына. После начала полномасштабной войны в Украине судья мобилизовался в ряды ВСУ.

По словам самой звезды экрана, пока они не спешат жениться. Обрученные считают, что во время войны в Украине неуместно устраивать громкие празднования.

