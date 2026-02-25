Вітвіцька звернулася до нареченого-військового в особливий день (фото)

Українська телеведуча та журналістка Соломія Вітвіцька публічно привітала з днем народження свого нареченого, військовослужбовця ЗСУ Олексія Ситайла.

В Instagram 25 лютого вона опублікувала добірку спільних фото з іменинником та звернулася до нього.

Вітвіцька привітала нареченого з днем народження

"Многая літа, коханий. Ми знаємо, що таке відстань. Знаємо, як це — рахувати дні до зустрічі. Ті часи навчили нас головного: якщо серце поруч, кілометри безсилі", — написала телеведуча.

Вітвіцька додала, що пишається коханим, його мужністю, внутрішньою силою і водночас ніжністю, яку той дозволяє бачити лише своїй обраниці.

"Ти вмієш бути сильним для світу і теплим для своїх. Будь щасливим. А я поруч", — написала зірка екрану.

Соломія Вітвіцька та Олексій Ситайло Фото: Instagram

Соломія Вітвіцька виходить заміж

У лютому 2024 року Вітвіцька оголосила, що перебуває у стосунках із Ситайлом. А до цього вже ходили чутки про ці стосунки, які не підтверджувалися. Через рік військовий освідчився телеведучій у горах.

Ситайло вже був одружений. Він виховує сина. Після початку повномасштабної війни в Україні суддя мобілізувався до лав ЗСУ.

За словами самої зірки екрану, наразі вони не поспішають одружуватися. Заручені вважають, що під час війни в Україні недоречно влаштовувати гучні святкування.

