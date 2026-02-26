Легендарная звезда Playboy заявила о готовности прочитать украинский радиодиктант

Артистка Даша Астафьева призналась, что мечтает в этом году стать голосом традиционной вещательной акции. Пользователи сети разразились шутками.

Украинская певица, модель и бывшая звезда Playboy Даша Астафьева заявила о желании стать диктором Всеукраинского радиодиктанта национального единства. Об этом она сообщила в своей заметке в соцсети Threads.

"У меня появилась новая мини-мечта... Хочу в этом году начитывать всеукраинский радиодиктант", — написала Астафьева.

Реакции людей

Ее заявление быстро вызвало активное обсуждение среди подписчиков. В частности, пользователи начали шутить на эту тему.

"Ты просто начитывай, мы его всеукраинским сделаем сами";

"Листочки будут не в слезах";

"Божечки, представьте, что фразу "Достаем двойные листочки" может сказать Даша Астафьева";

"Похоже, новая мини-мечта сегодня появилась и у половины страны";

"Я за!!! Все правши станут левшами. Если без шуток, Дашин голос, тембр, интонация, манера начитки — это будущее для такого дела".

Станет ли Даша Астафьева голосом диктанта в этом году — пока неизвестно, ведь кандидатуру диктора определяют организаторы мероприятия. Впрочем ее публичное заявление уже добавило интриги вокруг предстоящего события.

Что такое Всеукраинский радиодиктант

Всеукраинский радиодиктант национального единства — ежегодная акция, которая проходит ко Дню украинской письменности и языка. Традиционно текст диктанта читают известные деятели культуры, науки или медиа, а к написанию присоединяются тысячи украинцев в Украине и за рубежом.

