Легендарна зірка Playboy заявила про готовність прочитати український радіодиктант
Артистка Даша Астаф’єва зізналася, що мріє цього року стати голосом традиційної мовної акції. Користувачі мережі вибухнули жартами.
Українська співачка, модель і колишня зірка Playboy Даша Астаф’єва заявила про бажання стати дикторкою Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. Про це вона повідомила у своєму дописі в соцмережі Threads.
"В мене зʼявилася нова міні-мрія… Хочу цього року начитувати всеукраїнський радіодиктант", — написала Астаф’єва.
Реакції людей
Її заява швидко викликала активне обговорення серед підписників. Зокрема, користувачі почали жартувати на цю тему.
- "Ти просто начитай, ми його всеукраїнським зробимо самі";
- "Листочки будуть не в сльозах";
- "Божечки, уявіть, що фразу "Дістаємо подвійні листочки" може сказати Даша Астаф'єва";
- "Схоже, нова міні-мрія сьогодні зʼявилася і в половини країни";
- "Я за!!! Усі правші стануть лівші. Якщо без жартів, Дашин голос, тембр, інтонація, манера начитки — це майбутнє для такої справи".
Чи стане Даша Астаф’єва голосом диктанту цього року — наразі невідомо, адже кандидатуру диктора визначають організатори заходу. Втім її публічна заява вже додала інтриги навколо майбутньої події.
Що таке Всеукраїнський радіодиктант
Всеукраїнський радіодиктант національної єдності — щорічна акція, що відбувається до Дня української писемності та мови. Традиційно текст диктанту читають відомі діячі культури, науки або медіа, а до написання долучаються тисячі українців в Україні та за кордоном.
