Стиль життя

Легендарна зірка Playboy заявила про готовність прочитати український радіодиктант

Даша Астаф'єва радіодиктант
Співачка Даша Астаф'єва | Фото: Instagram

Артистка Даша Астаф’єва зізналася, що мріє цього року стати голосом традиційної мовної акції. Користувачі мережі вибухнули жартами.

Українська співачка, модель і колишня зірка Playboy Даша Астаф’єва заявила про бажання стати дикторкою Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. Про це вона повідомила у своєму дописі в соцмережі Threads.

"В мене зʼявилася нова міні-мрія… Хочу цього року начитувати всеукраїнський радіодиктант", — написала Астаф’єва.

Реакції людей

Її заява швидко викликала активне обговорення серед підписників. Зокрема, користувачі почали жартувати на цю тему.

  • "Ти просто начитай, ми його всеукраїнським зробимо самі";
  • "Листочки будуть не в сльозах";
  • "Божечки, уявіть, що фразу "Дістаємо подвійні листочки" може сказати Даша Астаф'єва";
  • "Схоже, нова міні-мрія сьогодні зʼявилася і в половини країни";
  • "Я за!!! Усі правші стануть лівші. Якщо без жартів, Дашин голос, тембр, інтонація, манера начитки — це майбутнє для такої справи".
Чи стане Даша Астаф’єва голосом диктанту цього року — наразі невідомо, адже кандидатуру диктора визначають організатори заходу. Втім її публічна заява вже додала інтриги навколо майбутньої події.

Що таке Всеукраїнський радіодиктант

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності — щорічна акція, що відбувається до Дня української писемності та мови. Традиційно текст диктанту читають відомі діячі культури, науки або медіа, а до написання долучаються тисячі українців в Україні та за кордоном.

