Легендарна зірка Playboy заявила про готовність прочитати український радіодиктант

Артистка Даша Астаф’єва зізналася, що мріє цього року стати голосом традиційної мовної акції. Користувачі мережі вибухнули жартами.

Українська співачка, модель і колишня зірка Playboy Даша Астаф’єва заявила про бажання стати дикторкою Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. Про це вона повідомила у своєму дописі в соцмережі Threads.

"В мене зʼявилася нова міні-мрія… Хочу цього року начитувати всеукраїнський радіодиктант", — написала Астаф’єва.

Реакції людей

Її заява швидко викликала активне обговорення серед підписників. Зокрема, користувачі почали жартувати на цю тему.

"Ти просто начитай, ми його всеукраїнським зробимо самі";

"Листочки будуть не в сльозах";

"Божечки, уявіть, що фразу "Дістаємо подвійні листочки" може сказати Даша Астаф'єва";

"Схоже, нова міні-мрія сьогодні зʼявилася і в половини країни";

"Я за!!! Усі правші стануть лівші. Якщо без жартів, Дашин голос, тембр, інтонація, манера начитки — це майбутнє для такої справи".

Чи стане Даша Астаф’єва голосом диктанту цього року — наразі невідомо, адже кандидатуру диктора визначають організатори заходу. Втім її публічна заява вже додала інтриги навколо майбутньої події.

Що таке Всеукраїнський радіодиктант

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності — щорічна акція, що відбувається до Дня української писемності та мови. Традиційно текст диктанту читають відомі діячі культури, науки або медіа, а до написання долучаються тисячі українців в Україні та за кордоном.

