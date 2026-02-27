Перед смертью исчезла: раскрыты детали последних дней дочери известного актера

Найдена предсмертная записка дочери канадского комедийного актера Мартина Шорта, Кэтрин Шорт, которая внезапно ушла из жизни в возрасте 42 лет.

Источники в правоохранительных органах сообщили TMZ, что дочь актера нашли за запертой дверью спальни, а рядом лежала записка и пистолет.

Детали смерти дочери Мартина Шорта

Тело Кэтрин было найдено после того, как друг позвонил в правоохранительные органы, поскольку от нее "не было известия в течение 24 часов".

Несмотря на то, что женщина исчезла на 24 часа, сосед Кэтрин сказал, что она никогда не проявляла никаких "признаков" того, что имеет проблемы с психическим здоровьем.

"Кэтрин была замкнутым человеком, но это не значит, что она не была дружелюбной. Она была довольно общительной", — сказал тот Us Weekly, отметив, что они иногда "слышали и видели, как она смеется с друзьями".

Відео дня

В частности, у Кэтрин была собака-помощник Джони, который помогал ей с "психическими заболеваниями".

Рассказывая о своем любимце, она писала: "Джони — моя невероятная собака-помощник, которая помогала мне в моей собственной борьбе с психическими заболеваниями в течение последних 5 лет".

Мартин Шорт с дочерью Фото: Daily Mail

Умерла дочь Мартина Шорта: что известно

23 февраля Кэтрин была найдена мертвой с огнестрельным ранением, которое она сама себе нанесла, в своем доме в Голливуд-Хиллз, Калифорния. Ей было 42 года.

Кэтрин была лицензированным клиническим социальным работником со степенью магистра Университета Южной Калифорнии. Несмотря на популярность отца, она вела непубличный образ жизни.

Мартин Шорт усыновил Кэтрин и ее братьев, Оливера и Генри, вместе со своей покойной женой Нэнси Долман, которая умерла в 2010 году после борьбы с онкологией.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

27-летняя блогерша Бьянка Диас внезапно заболела и умерла.

Внезапно умерла 21-летняя дочь испанского футболиста Игнасио "Начо" Переса Сантамарии.

Известная оперная певица, народная артистка Украины, а также лауреат Национальной премии Украины им. Тараса Шевченко, Людмила Юрченко умерла в воскресенье, 15 февраля.