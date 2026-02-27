Перед смертью исчезла: раскрыты детали последних дней дочери известного актера
Найдена предсмертная записка дочери канадского комедийного актера Мартина Шорта, Кэтрин Шорт, которая внезапно ушла из жизни в возрасте 42 лет.
Источники в правоохранительных органах сообщили TMZ, что дочь актера нашли за запертой дверью спальни, а рядом лежала записка и пистолет.
Детали смерти дочери Мартина Шорта
Тело Кэтрин было найдено после того, как друг позвонил в правоохранительные органы, поскольку от нее "не было известия в течение 24 часов".
Несмотря на то, что женщина исчезла на 24 часа, сосед Кэтрин сказал, что она никогда не проявляла никаких "признаков" того, что имеет проблемы с психическим здоровьем.
"Кэтрин была замкнутым человеком, но это не значит, что она не была дружелюбной. Она была довольно общительной", — сказал тот Us Weekly, отметив, что они иногда "слышали и видели, как она смеется с друзьями".
В частности, у Кэтрин была собака-помощник Джони, который помогал ей с "психическими заболеваниями".
Рассказывая о своем любимце, она писала: "Джони — моя невероятная собака-помощник, которая помогала мне в моей собственной борьбе с психическими заболеваниями в течение последних 5 лет".
Умерла дочь Мартина Шорта: что известно
23 февраля Кэтрин была найдена мертвой с огнестрельным ранением, которое она сама себе нанесла, в своем доме в Голливуд-Хиллз, Калифорния. Ей было 42 года.
Кэтрин была лицензированным клиническим социальным работником со степенью магистра Университета Южной Калифорнии. Несмотря на популярность отца, она вела непубличный образ жизни.
Мартин Шорт усыновил Кэтрин и ее братьев, Оливера и Генри, вместе со своей покойной женой Нэнси Долман, которая умерла в 2010 году после борьбы с онкологией.
