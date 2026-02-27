Перед смертю зникла: розкрито деталі останніх днів доньки відомого актора

Знайдено передсмертну записку доньки канадського комедійного актора Мартіна Шорта, Кетрін Шорт, яка раптово пішла з життя у віці 42 років.

Джерела в правоохоронних органах повідомили TMZ, що доньку актора знайшли за замкненими дверима спальні, а поруч лежала записка та пістолет.

Деталі смерті доньки Мартіна Шорта

Тіло Кетрін було знайдено після того, як друг зателефонував до правоохоронців, оскільки від неї "не було звістки протягом 24 годин".

Незважаючи на те, що жінка зникла на 24 години, сусід Кетрін сказав, що вона ніколи не виявляла жодних "ознак" того, що має проблеми з психічним здоров'ям.

"Кетрін була замкнутою людиною, але це не означає, що вона не була дружньою. Вона була досить товариською", — сказав той Us Weekly, зазначивши, що вони іноді "чули і бачили, як вона сміється з друзями".

Зокрема в Кетрін був собака-помічник Джоні, який допомагав їй з "психічними захворюваннями".

Розповідаючи про свого улюбленця, вона писала: "Джоні — мій неймовірний собака-помічник, який допомагав мені в моїй власній боротьбі з психічними захворюваннями протягом останніх 5 років".

Мартін Шорт з донькою Фото: Daily Mail

Померла донька Мартіна Шорта: що відомо

23 лютого Кетрін була знайдена мертвою з вогнепальним пораненням, яке вона сама собі завдала, у своєму будинку в Голлівуд-Гіллз, Каліфорнія. Їй було 42 роки.

Кетрін була ліцензованим клінічним соціальним працівником зі ступенем магістра Університету Південної Каліфорнії. Попри популярність батька, вона вела непублічний спосіб життя.

Мартін Шорт усиновив Кетрін та її братів, Олівера та Генрі, разом зі своєю покійною дружиною Ненсі Долман, яка померла у 2010 році після боротьби з онкологією.

