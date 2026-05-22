Поиск любви и убийство КГБ в 30 лет: яркая, но трагическая судьба Ивасюка (фото, видео)

Владимир Ивасюк — легендарный украинский композитор, автор песни "Червона рута", которая стала символом украинской эстрады. Его жизнь была короткой, но чрезвычайно яркой.

Выдающийся украинский композитор исчез 24 апреля 1979 года. 22 мая его похоронили на Лычаковском кладбище во Львове. Фокус рассказывает о его загадочной смерти и личной жизни.

Ивасюк — один из основоположников украинской эстрадной музыки. Автор 107 песен, 53 инструментальных произведений, музыки к нескольким спектаклям. Профессиональный врач, скрипач, играл на фортепиано, виолончели, гитаре, исполнитель песен, живописец.

Женщины в жизни Ивасюка

Владимир был харизматичным, талантливым и популярным, поэтому вокруг него всегда было много поклонниц. Однако официально он не был женат.

Первой юношеской любовью композитора была Людмила Шкуркина, подруга детства. Они вместе учились в музыкальной школе. Позже Людмила стала солисткой ансамбля "Буковинка", который создал Ивасюк.

Студенческую любовь музыкант встретил в Черновицком медицинском институте. Мария Соколовская (Марчук) училась вместе с ним, а также была участницей ансамбля "Трембита". Считается, что легендарную песню "Червона рута" Владимир Ивасюк посвятил именно ей. Композитор подарил ей лист с текстом песни во время учебы, а впоследствии посвятил ей также композицию "Элегия для Марии".

Свой хит "Пісня буде поміж нас" музыкант посвятил журналистке Галине Тарасюк. Однако пара недолго была вместе: Ивасюк уехал учиться во Львов, а девушка впоследствии вышла замуж за другого.

В частности, как-то Ивасюк познакомился с Ниной Щербаковой. Вместе пара отдыхала в Карпатах, а после этого музыкант получил вдохновение на создание песни "Я піду в далекі гори".

Последней любовью Владимира была Татьяна Жукова. С солисткой Львовского оперного театра композитор встречался в течение пяти последних лет своей жизни. Он сильно любил свою избранницу, однако его семья категорически была против этого союза.

Мария Марчук и Владимир Ивасюк

Скандалы и давление

В 1970-х годах певец стал чрезвычайно популярным. Его песни звучали на украинском языке, что в условиях СССР не всегда воспринималось властями положительно.

Ивасюка обвиняли в "чрезмерном национализме", некоторые концерты отменяли, за ним следили спецслужбы (по свидетельствам современников), а его музыку стали реже допускать в эфир.

Владимир Ивасюк

Загадочная смерть и при чем здесь КГБ

В апреле 1979 года Ивасюк внезапно исчез во Львове. Через три недели его тело нашли в Брюховицком лесу за городом. Официальная версия советской власти — самоубийство через повешение.

Однако многие факты вызывают сомнения: у 30-летнего Владимира не было очевидных причин для самоубийства, а родные и друзья утверждали, что он был полон творческих планов.

Во время одного журналистского исследования бывший политзаключенный, которому пришлось видеть немало повешенных людей, отметил, что все они висели с высунутым языком. У Ивасюка же язык выдвинутым не был, не было выделений. Впрочем, эти признаки судмедэксперты тогда оставили без внимания.

По одной из неофициальных версий, это было убийство, в котором участвовали сотрудники КГБ.

Поэт Богдан Стельмах в 2009 году заявил, что Ивасюка могли убить КГБ: "А возможно КГБ склоняло Володю к сотрудничеству. Но он был не из тех, кто делал то, что ему не достойно и чего он бридился. КГБ умело допрашивать, возможно его бросили в подвал СИЗО, замучили и вывезли в лес, инсценировав самоубийство. Но третья версия, что он покончил сам жизнь, это никак не может быть реальностью. Это не мог совершить Володя, полный сил, славы, жизни и планов".

Владимир Ивасюк

12 июня 2014 года Генеральная прокуратура Украины признала незаконным закрытие уголовного дела о смерти Ивасюка и возобновила его.

Бывший прокурор Львовской области Роман Федык в феврале 2015 года заявил, что Ивасюк был убит сотрудниками КГБ. А еще через несколько лет в генпрокуратуре Украины заявили, что музыканта повесили уже мертвым. Имя ни одного из тех, кто планировал и реализовал убийство, до сих пор так и не названо.

Похороны Ивасюка

Похороны художника во Львове 22 мая превратились в массовую акцию протеста — тысячи людей пришли попрощаться. Хотя и советская власть пыталась минимизировать огласку.

Эти похороны, по словам очевидцев, превратились в неповиновение коммунистической власти. Гроб с телом Владимира друзья несли на раменах от дома до самой могилы. Вдоль дороги стояли люди, держась за руки. Многие украинцы, кто был на похоронах композитора, после этого потеряли работу или попали за решетку. Возле могилы Ивасюка круглосуточно дежурили работники КГБ, они следили, кто приходит, сжигали записки, которые люди оставляли.

В течение 11 лет семье Ивасюка не предоставляли разрешения на установку надгробного памятника. Только в 1990 году на могиле появилась бронзовая композиция — молодой Владимир рядом с роялем.

Могила Владимира Ивасюка на Лычаковском кладбище во Львове

Сегодня Владимир Ивасюк — один из символов украинской культуры ХХ века. Его именем названы улицы, фестивали, музыкальные конкурсы.

