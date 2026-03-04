"Червона рута", загадкова смерть у 30 років та жінки: яскрава, але трагічна доля Івасюка (фото)

Володимир Івасюк — легендарний український композитор, автор пісні "Червона рута", яка стала символом української естради. Його життя було коротким, але надзвичайно яскравим.

Він народився 4 березня 1949 року в Кіцмані. Фокус з нагоди дня народження легендарного музиканта розповідає про його загадкову смерть, особисте життя та інше.

Івасюк — один із основоположників української естрадної музики. Автор 107 пісень, 53 інструментальних творів, музики до кількох вистав. Професійний лікар, скрипаль, грав на фортепіано, віолончелі, гітарі, виконавець пісень, живописець.

Жінки в житті Івасюка

Володимир був харизматичним, талановитим і популярним, тому навколо нього завжди було багато шанувальниць. Однак офіційно він не був одружений.

Першим юнацьким коханням композитора була Людмила Шкуркіна, подруга дитинства. Вони разом навчалися в музичній школі. Пізніше Людмила стала солісткою ансамблю "Буковинка", який створив Івасюк.

Студентську любов музикант зустрів у Чернівецькому медичному інституті. Марія Соколовська (Марчук) навчалася разом з ним, а також була учасницею ансамблю "Трембіта". Вважається, що легендарну пісню "Червона рута" Володимир Івасюк присвятив саме їй. Композитор подарував їй аркуш із текстом пісні під час навчання, а згодом присвятив їй також композицію "Елегія для Марії".

Володимир Івасюк виконує легендарну "Червону руту"

Свій хіт "Пісня буде поміж нас" музикант присвятив журналістці Галині Тарасюк. Однак пара недовго була разом: Івасюк поїхав навчатися до Львова, а дівчина згодом одружилася з іншим.

Зокрема, якось Івасюк познайомився з Ніною Щербаковою. Разом пара відпочивала у Карпатах, а після цього музикант отримав натхнення на створення пісні "Я піду в далекі гори".

Останнім коханням Володимира була Тетяна Жукова. Із солісткою Львівського оперного театру композитор зустрічався протягом п'яти останніх років свого життя. Він сильно кохав свою обраницю, однак його родина категорично була проти цього союзу.

Марія Марчук та Володимир Івасюк Фото: з відкритих джерел

Скандали та тиск

У 1970-х роках співак став надзвичайно популярним. Його пісні звучали українською мовою, що в умовах СРСР не завжди сприймалося владою позитивно.

Івасюка звинувачували у "надмірному націоналізмі", деякі концерти скасовували, за ним стежили спецслужби (за свідченнями сучасників), а його музику почали рідше допускати до ефіру.

Володимир Івасюк Фото: З відкритих джерел

Загадкова смерть

У квітні 1979 року Івасюк раптово зник у Львові. Через три тижні його тіло знайшли в Брюховицькому лісі за містом. Офіційна версія радянської влади — самогубство через повішення.

Однак багато фактів викликають сумніви: у 30-річного Володимира не було очевидних причин для самогубства, а рідні та друзі стверджували, що він був сповнений творчих планів.

Поет Богдан Стельмах у 2009 році заявив, що Івасюка могли вбити КДБ: "А можливо КДБ схиляло Володю до співпраці. Але він був не з тих, хто робив те, що йому не гідне і чого він бридився. КДБ вміло допитувати, можливо його кинули у підвал СІЗО, закатували і вивезли у ліс, інсценізувавши самогубство. Але третя версія, що він покінчив сам життя, це аж ніяк не може бути реальністю. Це не міг вчинити Володя, повний сил, слави, життя і планів".

Володимир Івасюк Фото: Вікіпедія

Причетність КДБ

12 червня 2014 року Генеральна прокуратура України визнала незаконним закриття кримінальної справи щодо смерті Івасюка і поновила її.

Колишній прокурор Львівської області Роман Федик у лютому 2015 року заявив, що Івасюк був убитий співробітниками КДБ. А ще через декілька років у генпрокуратурі України заявили, що музиканта повісили вже мертвим. Ім'я жодного з тих, хто планував і реалізував убивство, досі так і не названо.

Похорон Івасюка у Львові перетворився на масову акцію протесту — тисячі людей прийшли попрощатися. Хоча й радянська влада намагалася мінімізувати розголос.

Могила Володимира Івасюка на Личаківському кладовищі у Львові Фото: Вікіпедія

Сьогодні Володимир Івасюк — один із символів української культури ХХ століття. Його ім’ям названі вулиці, фестивалі, музичні конкурси.

