"Червона рута", загадочная смерть в 30 лет и женщины: яркая, но трагическая судьба Ивасюка (фото)

Владимир Ивасюк — легендарный украинский композитор, автор песни "Червона рута", которая стала символом украинской эстрады. Его жизнь была короткой, но чрезвычайно яркой.

Он родился 4 марта 1949 года в Кицмане. Фокус по случаю дня рождения легендарного музыканта рассказывает о его загадочной смерти, личной жизни.

Ивасюк — один из основоположников украинской эстрадной музыки. Автор 107 песен, 53 инструментальных произведений, музыки к нескольким спектаклям. Профессиональный врач, скрипач, играл на фортепиано, виолончели, гитаре, исполнитель песен, живописец.

Женщины в жизни Ивасюка

Владимир был харизматичным, талантливым и популярным, поэтому вокруг него всегда было много поклонниц. Однако официально он не был женат.

Первой юношеской любовью композитора была Людмила Шкуркина, подруга детства. Они вместе учились в музыкальной школе. Позже Людмила стала солисткой ансамбля "Буковинка", который создал Ивасюк.

Студенческую любовь музыкант встретил в Черновицком медицинском институте. Мария Соколовская (Марчук) училась вместе с ним, а также была участницей ансамбля "Трембита". Считается, что легендарную песню "Червона рута" Владимир Ивасюк посвятил именно ей. Композитор подарил ей лист с текстом песни во время учебы, а впоследствии посвятил ей также композицию "Элегия для Марии".

Владимир Ивасюк исполняет легендарную "Червону руту"

Свой хит "Пісня буде поміж нас" музыкант посвятил журналистке Галине Тарасюк. Однако пара недолго была вместе: Ивасюк уехал учиться во Львов, а девушка впоследствии вышла замуж за другого.

В частности, как-то Ивасюк познакомился с Ниной Щербаковой. Вместе пара отдыхала в Карпатах, а после этого музыкант получил вдохновение на создание песни "Я піду в далекі гори".

Последней любовью Владимира была Татьяна Жукова. С солисткой Львовского оперного театра композитор встречался в течение пяти последних лет своей жизни. Он сильно любил свою избранницу, однако его семья категорически была против этого союза.

Мария Марчук и Владимир Ивасюк Фото: из открытых источников

Скандалы и давление

В 1970-х годах певец стал чрезвычайно популярным. Его песни звучали на украинском языке, что в условиях СССР не всегда воспринималось властями положительно.

Ивасюка обвиняли в "чрезмерном национализме", некоторые концерты отменяли, за ним следили спецслужбы (по свидетельствам современников), а его музыку стали реже допускать в эфир.

Владимир Ивасюк Фото: Из открытых источников

Загадочная смерть

В апреле 1979 года Ивасюк внезапно исчез во Львове. Через три недели его тело нашли в Брюховицком лесу за городом. Официальная версия советской власти — самоубийство через повешение.

Однако многие факты вызывают сомнения: у 30-летнего Владимира не было очевидных причин для самоубийства, а родные и друзья утверждали, что он был полон творческих планов.

Поэт Богдан Стельмах в 2009 году заявил, что Ивасюка могли убить КГБ: "А возможно КГБ склоняло Володю к сотрудничеству. Но он был не из тех, кто делал то, что ему не достойно и чего он бридился. КГБ умело допрашивать, возможно его бросили в подвал СИЗО, замучили и вывезли в лес, инсценировав самоубийство. Но третья версия, что он покончил сам жизнь, это никак не может быть реальностью. Это не мог совершить Володя, полный сил, славы, жизни и планов".

Владимир Ивасюк Фото: Википедия

Причастность КГБ

12 июня 2014 года Генеральная прокуратура Украины признала незаконным закрытие уголовного дела о смерти Ивасюка и возобновила его.

Бывший прокурор Львовской области Роман Федык в феврале 2015 года заявил, что Ивасюк был убит сотрудниками КГБ. А еще через несколько лет в генпрокуратуре Украины заявили, что музыканта повесили уже мертвым. Имя ни одного из тех, кто планировал и реализовал убийство, до сих пор так и не названо.

Похороны Ивасюка во Львове превратились в массовую акцию протеста — тысячи людей пришли попрощаться. Хотя и советская власть пыталась минимизировать огласку.

Могила Владимира Ивасюка на Лычаковском кладбище во Львове Фото: Википедия

Сегодня Владимир Ивасюк — один из символов украинской культуры ХХ века. Его именем названы улицы, фестивали, музыкальные конкурсы.

