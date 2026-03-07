Слишком красивые для уборщиц: украинок в Италии обвинили в воровстве (фото)

Галина Бойко, которая уже много лет работает уборщицей в Италии, поделилась услышанной историей о безосновательных обвинениях украинок в краже.

Галина рассказала о сеньоре в почтенном возрасте, которая не могла поверить, что ухоженные девушки с красивой внешностью занимаются низкооплачиваемой работой. Несмотря на то, что из квартиры ничего не пропало, женщина была убеждена, что ее пытаются обмануть. Больше об этом, — в публикации Фокуса.

"Я в шоке от некоторых итальянок определенного возраста, у которых зашкаливает маразм. Им нечем заняться, поэтому звонят карбинерам. Возможно, я не права, рассудите ситуацию", — говорит Галина.

Обвинение в краже

Украинка вспомнила ситуацию, когда работодатель, с которым у них доверительные отношения, поинтересовался, есть ли у нее знакомые украинки, которые ищут работу.

"Одна сеньора искала женщину на уборку, к ней пришли две украинки молодого возраста. Она заподозрила, что они пришли на разведку под предлогом того, что ищут работу, чтобы потом ее обокрасть. Я спрашиваю: "Они у нее что-то украли?". Она отвечает: "Нет". Я говорю: "Я не хочу защищать украинок, потому что они мои землячки, но очень редко слышу, вообще не слышу, чтобы украинки приходили воровать. Обычно это делают другие национальности, не будем называть какие", — рассказывает Бойко.

Она спросила, почему хозяйка так подумала. Как оказалось, украинки пришли с маникюром, макияжем, очень хорошо одеты, а уборщицы выглядят иначе.

"Говорю: ты должен знать, что украинки — такие. Они из последнего сделают маникюр, что-то себе купят, они за собой смотрят, ухаживают. Хотела сказать: не так, как в основном итальянки. И не факт, что они пришли воровать, если ничего не украли", — объясняет она.

Другие истории

В комментариях пользователи сети, на удивление, были единогласны.

"Итальянки (женщины) нас, украинок, не любят. Меня спрашивали, почему мы красим волосы, делаем маникюр, если у нас война. Я была в ступоре от такого вопроса, но говорю, что мы всегда хорошо и ухоженно выглядели и будем выглядеть", — написала одна из участниц обсуждения.

Другая добавила: "Да Галя, Вы правы. Я никогда еще не слышала, что украинки воруют".

"Когда я шла на собеседование как badante (сиделка — Ред.), меня предупредили — не одеваться красиво, не подкрашиваться. Потому что мы сюда приехали на работу, а не делать Miss Italia", — поделилась своей историей другие женщина.

Следующая пишет: "Так и есть! Моя знакомая ехала к мужу в Швецию, на их границе ее задержали и обыскивали. А причина была в том, что она была одета изысканно и имела ухоженный вид. Они подозревали, что она едет на работу по оказанию интимных услуг. Все проверили, билет, отель, деньги".

"Пришли воровать, показали документы", — смеется еще одна зрительница.

