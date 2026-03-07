Занадто красиві для прибиральниць: українок в Італії звинуватили у крадіжці (фото)

Галина Бойко, яка уже багато років працює прибиральницею в Італії, поділилась почутою історією про безпідставні звинувачення українок в крадіжці.

Галина розповіла про сеньйору в поважному віці, яка не могла повірити, що доглянуті дівчата з гарною зовнішністю займаються низькооплачуваною роботою. Попри те, що з квартири нічого не зникло, жінка була переконана, що її намагаються ошукати. Більше про це, — у публікації Фокусу.

"Я в шоці від деяких італійок певного віку, в яких зашкалює маразм. Вони не мають, чим зайнятися, тому дзвонять карбінерам. Можливо, я не права, розсудіть ситуацію", — каже Галина.

Звинувачення у крадіжці

Українка пригадала ситуацію, коли роботодавець, з яким у них довірливі стосунки, поцікавився, чи має вона знайомих українок, котрі шукають роботу.

Відео дня

"Одна сеньйора шукала жінку на прибирання, до неї прийшли дві українки молодого віку. Вона запідозрила, що вони прийшли на розвідку під приводом того, що шукають роботу, аби потім її обікрасти. Я питаю: "Вони в неї щось вкрали?". Відповідає: "Та ні". Кажу: "Я не хочу захищати українок, бо вони мої землячки, але дуже рідко чую, взагалі не чую, щоб українки приходили красти. Зазвичай це роблять інші національності, не будемо називати які", — розповідає Бойко.

Вона запитала, чому господиня так подумала. Як виявилось, українки прийшли з манікюром, макіяжем, дуже гарно одягнені, а прибиральниці мають інакший вигляд.

"Кажу: ти маєш знати, що українки — такі. Вони з останнього зроблять манікюр, щось собі куплять, вони за собою дивляться, доглядають. Хотіла сказати: не так, як переважно італійки. І не факт, що вони прийшли красти, якщо нічого не вкрали", — пояснює вона.

Інші історії

У коментарях користувачі мережі, на диво, були одноголосні.

"Італійки (жінки) нас, українок, не люблять. Мене питали, чому ми фарбуємо волосся, робимо манікюр, якщо у нас війна. Я була у ступорі від такого запитання, але кажу, що ми завжди гарно й доглянуто виглядали і будемо виглядати", — написала одна з учасниць обговорення.

Інша додала: "Так Галя, Ви маєте рацію. Я ніколи ще не чула, що українки крадуть".

Обговорення у коментарях Фото: TikTok

"Коли я йшла на співбесіду як badante (доглядальниця — Ред.), мене попередили — не одягатися гарно, не підмальовуватись. Бо ми сюди приїхали на роботу, а не робити Miss Italia", — поділилась своєю історією інші жінка.

Наступна пише: "Так і є! Моя знайома їхала до чоловіка у Швецію, на їхньому кордоні її затримали і обшукували. А причина була в тому, що вона була одягнута вишукано і мала доглянутий вигляд. Вони підозрювали, що вона їде на роботу по наданню інтимних послуг. Все перевірили, квиток, готель, гроші".

"Прийшли красти, показали документи", — сміється ще одна глядачка.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Громадянка США, яку звуть Кікі, стала власницею середньовічної садиби в італійському містечку Муссомелі за 26 тисяч євро. Жінка поділилася планами щодо масштабної реконструкції.

Дівчина, яку звуть Євгенія Прорвіна, вирушила за враженнями у найбіднішу країну світу — Зімбабве. Вона давно мріяла побачити місцеві красоти, зокрема водоспад Вікторія з висоти пташиного польоту.

Українка Ірина відвідала Камбоджу, Вʼєтнам та Албанію — країни, які славляться своєю дешевизною. Там можна поїсти за 1-2 євро.