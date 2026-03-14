Девушка отдала $100 тысяч, чтобы стать Барби, но что-то пошло не так (фото)

32-летняя Аманда Николь сделала ряд пластических операций, чтобы стать похожей на куклу Барби. Впрочем, многочисленные операции не обошлись без осложнений.

Аманда Николь, которая начала свою карьеру как блогер еще в 2015 году, начала делать косметические операции после своего первого развода. С тех пор она открыто рассказывает своим 8,2 миллионам подписчиков в Instagram о своих многочисленных пластических операциях и их последствиях.

Блогерша сделала операцию на груди, три операции по подтяжке ягодиц, имплантацию, ринопластику, стоматологические процедуры, подтяжку губ, подтяжку шеи и липосакцию подбородка.

Блогерша сделала ряд операций Фото: Instagram

Девушка также совершенствует свою внешность с помощью ботокса, личного тренера и ежемесячно тратит более 2000 фунтов (около 117 тыс. грн) на волосы.

"Пластические хирурги стоят в очереди, чтобы оперировать меня. Я потратила, пожалуй, около 100 тысяч долларов на свое тело после разбитого сердца... Многие операции бесплатно, чтобы продвигать врачей. Часто врачи обращаются ко мне в личных сообщениях и хотят работать со мной, потому что я несколько раз стала вирусной благодаря своим изменениям к лучшему", — пояснила Аманда.

Девушка называет свою фигуру идеальной с узкой талией и большими ягодицами.

Девушка совершенствует свою внешность Фото: Instagram

Пользователи YouTube поражены трансформацией Аманды. Многие поспешили высказаться в комментариях.

"Я не могу на это смотреть, просто смешно";

"Хуже всего то, что они считают себя красивыми";

"Как эти тела будут выглядеть в пожилом возрасте? Ненужные операции ради тщеславия, как минимум, сомнительны";

"Она выглядит намного старше! Надеюсь, она откажется от операций".

В свою очередь, один пользователь добавил не без сарказма: "Любой врач, который работает с ней, должен быть лишен лицензии".

