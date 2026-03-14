Дівчина віддала $100 тисяч, щоб стати Барбі, але щось пішло не так (фото)

32-річна Аманда Ніколь зробила низку пластичних операцій, щоб стати схожою на ляльку Барбі. Втім, численні операції не обійшлися без ускладнень.

Аманда Ніколь, яка розпочала свою кар'єру як блогерка ще в 2015 році, почала робити косметичні операції після свого першого розлучення. З того часу вона відкрито розповідає своїм 8,2 мільйонам підписників в Instagram про свої численні пластичні операції та їхні наслідки.

Блогерка зробила операцію на грудях, три операції з підтяжки сідниць, імплантацію, ринопластику, стоматологічні процедури, підтяжку губ, підтяжку шиї та ліпосакцію підборіддя.

Блогерка зробила низку операцій Фото: Instagram

Дівчина також удосконалює свою зовнішність за допомогою ботоксу, особистого тренера і щомісяця витрачає понад 2000 фунтів (близько 117 тис. грн) на волосся.

"Пластичні хірурги стоять у черзі, щоб оперувати мене. Я витратила, мабуть, близько 100 тисяч доларів на своє тіло після розбитого серця… Багато операцій безкоштовно, щоб просувати лікарів. Часто лікарі звертаються до мене в особистих повідомленнях і хочуть працювати зі мною, тому що я кілька разів стала вірусною завдяки своїм змінам на краще", — пояснила Аманда.

Дівчина називає свою фігуру ідеальною з вузькою талією і великими сідницями.

Дівчина удосконалює свою зовнішність Фото: Instagram

Користувачі YouTube вражені трансформацією Аманди. Багато хто поспішив висловитися у коментарях.

"Я не можу на це дивитися, просто смішно";

"Найгірше те, що вони вважають себе гарними";

"Як ці тіла будуть виглядати в літньому віці? Непотрібні операції заради марнославства, як мінімум, сумнівні";

"Вона виглядає набагато старшою! Сподіваюся, вона відмовиться від операцій".

Своєю чергою, один користувач додав не без сарказму: "Будь-який лікар, який працює з нею, повинен бути позбавлений ліцензії".

