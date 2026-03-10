Мобилизованный певец впервые заговорил после обширного инфаркта (фото)
Известный украинский музыкант Юрий Журавель впервые заговорил после госпитализации из-за инфаркта. Музыкант подробнее рассказал о своем состоянии и врачах, которые спасли ему жизнь.
Проблемы со здоровьем у Юрия Журавля, лидера группы Ot Vinta и действующего военнослужащего, начались в феврале. В течение нескольких недель он чувствовал определенные тревожные сигналы, а однажды ему стало совсем плохо. Недавно музыкант вышел с обновлениями в своем Facebook.
Состояние Юрия Журавля
Жизнь Юрия висела на волоске: от момента вызова экстренной помощи до проведения сложной операции по стентированию прошло всего 40 минут. Как оказалось, оперативность врачей стала решающим фактором.
"Никаким враждебным инфарктам не одолеть моего сердца, потому что оно переполнено любовью", — написал музыкант 10 февраля, в день рождения жены.
Во вторник, 10 марта, Журавель сообщил, что его состояние стабилизировалось. Его уже перевели из отделения интервенционной радиологии в общую кардиологию.
"Докладываю. Мне намного лучше. Врачи нашей областной — настоящие герои. Их работа — ежедневный подвиг. Об этом надо написать песню", — пишет артист.
Сейчас медики дают оптимистичные прогнозы.
Мобилизация в ВСУ
В августе 2025 года Юрий Журавель мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины как доброволец. До проблем со здоровьем он служил в одной из бригад морской пехоты.
