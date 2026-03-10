Мобилизованный певец впервые заговорил после обширного инфаркта (фото)

Известный украинский музыкант Юрий Журавель впервые заговорил после госпитализации из-за инфаркта. Музыкант подробнее рассказал о своем состоянии и врачах, которые спасли ему жизнь.

Проблемы со здоровьем у Юрия Журавля, лидера группы Ot Vinta и действующего военнослужащего, начались в феврале. В течение нескольких недель он чувствовал определенные тревожные сигналы, а однажды ему стало совсем плохо. Недавно музыкант вышел с обновлениями в своем Facebook.

Состояние Юрия Журавля

Жизнь Юрия висела на волоске: от момента вызова экстренной помощи до проведения сложной операции по стентированию прошло всего 40 минут. Как оказалось, оперативность врачей стала решающим фактором.

Юрий Журавель проходит реабилитацию Фото: Facebook

"Никаким враждебным инфарктам не одолеть моего сердца, потому что оно переполнено любовью", — написал музыкант 10 февраля, в день рождения жены.

Відео дня

Во вторник, 10 марта, Журавель сообщил, что его состояние стабилизировалось. Его уже перевели из отделения интервенционной радиологии в общую кардиологию.

"Докладываю. Мне намного лучше. Врачи нашей областной — настоящие герои. Их работа — ежедневный подвиг. Об этом надо написать песню", — пишет артист.

Сейчас медики дают оптимистичные прогнозы.

Мобилизация в ВСУ

В августе 2025 года Юрий Журавель мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины как доброволец. До проблем со здоровьем он служил в одной из бригад морской пехоты.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинский певец и композитор Александр Кварта, которого мобилизовали летом 2025 года, развелся с женой Ольгой. Они прожили вместе в браке 18 лет.

Победитель второго сезона романтического реалити "Холостячка", где главной героиней была Злата Огневич, Андрей Задворный сообщил о мобилизации в армию.

София, которая называет себя трансгендерной женщиной, высказалась относительно обвинений в уклонении от мобилизации путем изменения пола. По ее словам, это абсолютная чушь.