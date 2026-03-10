Підтримайте нас RU
Мобілізований співак вперше заговорив після обширного інфаркту (фото)

Юрій Журавель пережив інфаркт
Eкраїнський музикант Юрій Журавель | Фото: Facebook

Відомий український музикант Юрій Журавель вперше заговорив після госпіталізації внаслідок інфаркту. Музикант детальніше розповів про свій стан та лікарів, які врятували йому життя.

Проблеми зі здоров'ям у Юрія Журавля, лідера гурту Ot Vinta та чинного військовослужбовця, почалися в лютому. Протягом кількох тижнів він відчував певні тривожні сигнали, а одного дня йому стало зовсім зле. Нещодавно музикант вийшов з оновленнями у своєму Facebook.

Стан Юрія Журавля

Життя Юрія висіло на волосині: від моменту виклику екстреної допомоги до проведення складної операції зі стентування минуло лише 40 хвилин. Як виявилось, оперативність лікарів стала вирішальним фактором.

Юрій Журавель, музикант
Юрій Журавель проходить реабілітацію
Фото: Facebook

"Жодним ворожим інфарктам не здолати мого серця, бо воно переповнене коханням", — написав музикант 10 лютого, у день народження дружини.

У вівторок, 10 березня, Журавель повідомив, що його стан стабілізувався. Його вже перевели з відділення інтервенційної радіології до загальної кардіології.

"Доповідаю. Мені набагато краще. Лікарі нашої обласної — справжні герої. Їхня робота — щоденний подвиг. Про це треба написати пісню", — пише артист.

Наразі медики дають оптимістичні прогнози.

Мобілізація в ЗСУ

У серпні 2025 року Юрій Журавель мобілізувався до лав Збройних сил України як доброволець. До проблем зі здоров’ям він служив в одній із бригад морської піхоти.

