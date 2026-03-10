Мобілізований співак вперше заговорив після обширного інфаркту (фото)

Відомий український музикант Юрій Журавель вперше заговорив після госпіталізації внаслідок інфаркту. Музикант детальніше розповів про свій стан та лікарів, які врятували йому життя.

Проблеми зі здоров'ям у Юрія Журавля, лідера гурту Ot Vinta та чинного військовослужбовця, почалися в лютому. Протягом кількох тижнів він відчував певні тривожні сигнали, а одного дня йому стало зовсім зле. Нещодавно музикант вийшов з оновленнями у своєму Facebook.

Стан Юрія Журавля

Життя Юрія висіло на волосині: від моменту виклику екстреної допомоги до проведення складної операції зі стентування минуло лише 40 хвилин. Як виявилось, оперативність лікарів стала вирішальним фактором.

Юрій Журавель проходить реабілітацію Фото: Facebook

"Жодним ворожим інфарктам не здолати мого серця, бо воно переповнене коханням", — написав музикант 10 лютого, у день народження дружини.

У вівторок, 10 березня, Журавель повідомив, що його стан стабілізувався. Його вже перевели з відділення інтервенційної радіології до загальної кардіології.

"Доповідаю. Мені набагато краще. Лікарі нашої обласної — справжні герої. Їхня робота — щоденний подвиг. Про це треба написати пісню", — пише артист.

Наразі медики дають оптимістичні прогнози.

Мобілізація в ЗСУ

У серпні 2025 року Юрій Журавель мобілізувався до лав Збройних сил України як доброволець. До проблем зі здоров’ям він служив в одній із бригад морської піхоти.

