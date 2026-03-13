У украинца выросла грудь: он обратился к хирургам (фото)

Дмитрий из Украины годами стеснялся своего тела из-за редкой проблемы — гинекомастии. После неудачной первой операции и потери $1000 парень решился на повторное вмешательство, чтобы избавиться от своего самого большого комплекса.

Парень обратился к хирургам, чтобы удалить увеличенные грудные железы. У Дмитрия была гинекомастия — это увеличение груди у мужчин, которое не исчезает от спорта или диет. Об этом он рассказал в видео в TikTok.

По словам Дмитрия, эта особенность много лет оставалась его самым большим комплексом. Ранее парень уже пытался решить проблему хирургическим путем, однако первая операция оказалась неудачной. Тогда он потратил около тысячи долларов, но желаемого результата так и не получил. В конце концов Дмитрий решился на повторную операцию.

Дмитрий болел гинекомастией Фото: TikTok

Реакции людей

"Тоже такой диагноз и тоже операция давно позади. Вот, что является счастьем, а не "бог наградил";

"Мужчины закрывают глаза на это. Хорошо, что мужчины начали заниматься собой";

"Очень круто получилось".

Дмитрий удалил грудные железы Фото: TikTok

