В українця виросли груди: він звернувся до хірургів (фото)

Дмитро з України роками соромився свого тіла через рідкісну проблему — гінекомастію. Після невдалої першої операції та втрати $1000 хлопець наважився на повторне втручання, щоб позбутися свого найбільшого комплексу.

Хлопець звернувся до хірургів, аби видалити збільшені грудні залози. У Дмитра була гінекомастія — це збільшення грудей у чоловіків, яке не зникає від спорту чи дієт. Про це він розповів у відео в TikTok.

За словами Дмитра, ця особливість багато років залишалася його найбільшим комплексом. Раніше хлопець уже намагався вирішити проблему хірургічним шляхом, однак перша операція виявилася невдалою. Тоді він витратив близько тисячі доларів, але бажаного результату так і не отримав. Зрештою Дмитро зважився на повторну операцію.

Дмитро хворів на гінекомастію Фото: TikTok

Реакції людей

"Теж такий діагноз і теж операція давно позаду. Ось, що є щастям, а не "бог нагородив";

"Чоловіки закривають очі на це. Добре, що чоловіки почали займатись собою";

"Дуже круто вийшло".

Дмитро видалив грудні залози Фото: TikTok

