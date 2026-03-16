Роберт Дауни-младший достал из кармана трусы и рассмешил присутствующих на "Оскаре" (видео)

98-я ежегодная церемония вручения премии "Оскар" состоялась в Лос-Анджелесе (США) в ночь на 16 марта. Награждение представителей киноиндустрии продолжалось почти три часа.

Нынешний "Оскар" называют одним из самых скучных за последние годы. Львиная доля победителей была вполне прогнозируема, а резонансных скандалов или инцидентов не было. Вместе с тем, Фокус нашел, что обсудить.

Большинство шутливых моментов обеспечил ведущий шоу — американский комик Конан О'Брайен. В частности, в перерывах между объявлениями лауреатов он обратил внимание публики на актера, "короля мемов" Леонардо Ди Каприо, который кардинально сменил имидж.

Кроме того, едва ли не самым ярким моментом всей церемонии стал обмен подарками между актерами Робертом Дауни-младшим и Крисом Эвансом по случаю 14-й годовщины первого фильма о "Мстителях".

Перед объявлением победителя в номинации "Лучший сценарий" они подготовили друг для друга презенты, одним из которых стали блестящие стринги американского актера Ченнинга Татума. Именно в этом нижнем белье тот снялся в фильме "Супер Майк".

Крис Эванс взял подарок и добавил, что нет слов, чтобы выразить свои эмоции и чувства.

Известный американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Шон Пенн не появился на 98-й церемонии вручения "Оскара", где ему должны были вручить награду. Он как раз поехал в Украину.

Режиссер фильма "Гамнет" Хлоя Чжао пришла на церемонию в черном платье с прозрачной черной вуалью и бриллиантовым ожерельем ювелирного дома "Булгари". Образ выглядел сдержанно, продуманно и тихо мощно — так же, как и сама режиссер.