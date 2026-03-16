Роберт Дауні-молодший дістав з кишені труси й розсмішив присутніх на "Оскарі" (відео)

98-ма щорічна церемонія вручення премії "Оскар" відбулась у Лос-Анджелесі (США) у ніч на 16 березня. Нагородження представників кіноіндустрії тривало майже три години.

Цьогорічний "Оскар" називають одним із найнудніших за останні роки. Левова частка переможців була цілком прогнозована, а резонансних скандалів чи інцидентів не сталося. Разом із тим, Фокус знайшов, що обговорити.

Більшість жартівливих моментів забезпечив ведучий шоу — американський комік Конан О'Браєн. Зокрема, у перервах між оголошеннями лауреатів він звернув увагу публіки на актора, "короля мемів" Леонардо Ді Капріо, який кардинально змінив імідж.

Крім того, чи не найяскравішим моментом всієї церемонії став обмін подарунками між акторами Робертом Дауні-молодшим і Крісом Евансом із нагоди 14-ї річниці першого фільму про "Месників".

Перед оголошенням переможця у номінації "Найкращий сценарій" вони підготували один для одного презенти, одним із яких стали блискучі стринги американського актора Ченнінга Татума. Саме в цій нижній білизні той знявся у стрічці "Супер Майк".

Роберт Дауні-молодший і Кріс Еванс розсмішили публіку Фото: Instagram

Кріс Еванс взяв подарунок й додав, що не має слів, аби висловити свої емоції та почуття.

Відомий американський актор, кінорежисер, сценарист і продюсер Шон Пенн не з'явився на 98-й церемонії вручення "Оскара", де йому мали вручити нагороду. Він саме поїхав в Україну.

Режисерка фільму "Гамнет" Хлоя Чжао прийшла на церемонію у чорній сукні з прозорою чорною вуаллю та діамантовим намистом ювелірного дому "Булгарі". Образ виглядав стримано, продумано і тихо потужно — так само, як і сама режисерка.