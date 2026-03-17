Вдову лидера группы Adam Михаила Клименко довели до слез некорректным вопросом (видео)

Украинский шоубизнес пережил громкую и одновременно мучительную потерю — в 38 лет ушел из жизни лидер группы ADAM Михаил Клименко. После его смерти жена Александра Норова осталась одна с двумя детьми и новой реальностью, к которой до сих пор не смогла полностью привыкнуть.

В откровенном разговоре для проекта "Тур звездами" Саша Норова впервые поделилась тем, как проходит ее жизнь после трагедии — без прикрас и громких заявлений.

По словам Александры, ее настоящее состоит из самых простых вещей: проснуться, прожить день и дойти до вечера. Она не скрывает — боль никуда не исчезла, она рядом каждый день. Но несмотря на это она старается держаться и постепенно двигаться вперед.

Маленькие шаги вместо больших планов

Вопрос о будущем группы ADAM для нее пока закрыт. Александра признается: думать о продолжении творчества пока нет ни сил, ни ресурса.

Единственное, что помогает справиться с эмоциями — это очень личные вещи. Она начала рисовать в скетчбуке и писать стихи, через которые проживает свою боль.

Профессиональной психологической помощи женщина пока не искала — ее поддерживают друзья, которые остаются рядом. Кроме этого, определенным "якорем" для нее стали культурные события: театр, спектакли, концерты. Именно там, говорит она, иногда удается хотя бы немного почувствовать облегчение.

Помощь, которая остается нетронутой

После смерти музыканта неравнодушные открыли сбор средств для поддержки семьи. Впрочем, Александра призналась, что до сих пор не воспользовалась этими деньгами — счет остается закрытым.

Сейчас ей помогают близкие друзья, и, как говорит сама женщина, ее потребности сейчас минимальны. Она не строит дальних планов и честно признает: не знает, что будет дальше.

Единственное, на чем она фокусируется сегодня — прожить еще один день и научиться существовать в мире без любимого человека.

Сеть возмущена: зрители раскритиковали вопрос ведущей

После выхода интервью часть аудитории обратила внимание не только на откровенность Александры, но и на поведение ведущей Натальи Тур. В соцсетях пользователи массово выразили возмущение, назвав некоторые вопросы бестактными и неуместными.

Люди отмечают, что разговор касался слишком болезненных тем, а подача журналистки выглядела нечувствительной к эмоциональному состоянию собеседницы.

"Никакого чувства такта. Для чего задавать такие вопросы? Чтобы что? Саша должна была ответить: вааау, у меня все класс, я такая счастливая! Или что ведущая ожидала? Нет рамок от слова "совсем";

"Люкс фм". Передайте ведущей, что слово смерть или "когда умер" не говорят напрямую близким людям. А вопрос просто дно. Особенно, когда с улыбкой смотрит, как человек плачет";

"Зачем задавать такой вопрос, когда видно невооруженным глазом, что человеку очень трудно? Есть какая-то тактичность или нет? Нет".

Пользователи также отметили, что в подобных интервью важно придерживаться этических границ, особенно когда речь идет о личной трагедии.

7 декабря на 38-м году жизни остановилось сердце солиста известной украинской группы ADAM Михаила Клименко. Музыкант в течение нескольких месяцев боролся с тяжелой болезнью и последние три недели находился в коме.

