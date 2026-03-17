Вдову лідера гурту Adam Михайла Клименка довели до сліз некоректним питанням (відео)

Минулого року український шоубізнес пережив гучну і водночас болісну втрату — у 38 років пішов із життя лідер гурту ADAM Михайло Клименко. Після його смерті дружина Олександра Норова залишилася сама з двома дітьми та новою реальністю, до якої досі не змогла повністю звикнути.

У відвертій розмові для проєкту "Тур зірками" Саша Норова вперше поділилася тим, як проходить її життя після трагедії — без прикрас і гучних заяв.

За словами Олександри, її сьогодення складається з найпростіших речей: прокинутися, прожити день і дійти до вечора. Вона не приховує — біль нікуди не зник, він поруч щодня. Але попри це вона намагається триматися і поступово рухатися вперед.

Маленькі кроки замість великих планів

Питання про майбутнє гурту ADAM для неї наразі закрите. Олександра зізнається: думати про продовження творчості поки не має ані сил, ані ресурсу.

Єдине, що допомагає впоратися з емоціями — це дуже особисті речі. Вона почала малювати у скетчбуці та писати вірші, через які проживає свій біль.

Професійної психологічної допомоги жінка поки не шукала — її підтримують друзі, які залишаються поруч. Окрім цього, певним "якорем" для неї стали культурні події: театр, вистави, концерти. Саме там, каже вона, іноді вдається хоча б трохи відчути полегшення.

Допомога, яка залишається недоторканою

Після смерті музиканта небайдужі відкрили збір коштів для підтримки родини. Втім, Олександра зізналася, що досі не скористалася цими грошима — рахунок залишається закритим.

Наразі їй допомагають близькі друзі, і, як каже сама жінка, її потреби зараз мінімальні. Вона не будує далеких планів і чесно визнає: не знає, що буде далі.

Єдине, на чому вона фокусується сьогодні — прожити ще один день і навчитися існувати у світі без коханої людини.

Мережа обурена: глядачі розкритикували запитання ведучої

Після виходу інтерв’ю частина аудиторії звернула увагу не лише на відвертість Олександри, а й на поведінку ведучої Наталії Тур. У соцмережах користувачі масово висловили обурення, назвавши деякі запитання нетактовними та недоречними.

Люди зазначають, що розмова торкалася надто болючих тем, а подача журналістки виглядала нечутливою до емоційного стану співрозмовниці.

"Ніякого почуття такту. Для чого задавати такі питання? Щоб що? Саша мала відповісти: вааау, в мене все клас, я така щаслива! Чи що ведуча очікувала? Немає рамок від слова "зовсім";

"Люкс фм. Передайте ведучій, що слово смерть чи "коли помер" не говорять напряму близьким людям. А питання просто дно. Особливо, коли з усмішкою дивиться, як людина плаче";

"Навіщо задавати таке питання, коли видно неозброєним оком, що людині дуже важко? Є якась тактовність чи ні? Немає".

Користувачі також зауважили, що в подібних інтерв’ю важливо дотримуватися етичних меж, особливо коли йдеться про особисту трагедію.

7 грудня на 38-му році життя зупинилося серце соліста відомого українського гурту ADAM Михайла Клименка. Музикант протягом кількох місяців боровся з важкою хворобою і останні три тижні перебував у комі.

