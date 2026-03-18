Группа Linkin Park зарегистрировала товарный знак в РФ: что это значит

Американская рок-группа Linkin Park зарегистрировала в России товарный знак с новым логотипом группы.

Заявка на регистрацию была подана в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) еще 1 апреля 2025 года из США, сообщает РИА Новости.

Товарный знак регистрируется по трем классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

Под товарным знаком логотипа группы Linkin Park хочет производить и продавать в стране музыкальные звукозаписи, кассеты с выступлениями, концертами, одежду, солнечные очки, головные уборы, а также предоставлять различные развлекательные услуги.

Возвращение Linkin Park: что известно

Группа Linkin Park была основана в 1996 году. Группа неоднократно номинировалась на престижную музыкальную премию "Грэмми", дважды удостаивалась этой награды.

Коллектив выпустил семь студийных альбомов, которые разошлись общим тиражом более 70 млн экземпляров.

Летом 2017 года группа лишилась солиста: Честер Беннингтон покончил жизнь самоубийством.

6 сентября 2024 года Linkin Park вернулся к творческой деятельности после паузы, связанной со смертью предыдущего вокалиста Честера Беннигнтона. В этот день группа дала концерт для фан-клуба, на котором были презентованы как старые хиты, так и новый материал. В команде произошли несколько изменений: на место ударника Роба Бурдона пришел Колин Бриттен, а место вокалиста группы заняла певица из группы Dead Sara Эмили Армстронг.

Новая вокалистка не понравилась сыну покойного Беннингтона.

14 ноября группа выпустила третий клип на песню "Two Faced" с нового альбома From Zero. Главным лейтмотивом песни и клипа является вопрос отношений и поиска ответов на вопрос, возможно ли осознать, что вы не на одной волне со своим партнером, и вина, скорее всего, ляжет на него.

На следующий день, 15 ноября, на музыкальных платформах появился весь альбом From Zero, после которого группа объявила мировой тур в ее поддержку в ряде стран мира. Сейчас самым прослушиваемым треком из альбома является The Emptiness Machine, который набрал более 270 млн прослушиваний на Spotify.

