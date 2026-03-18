Група Linkin Park зареєструвала товарний знак у РФ: що це означає

Американський рок-гурт Linkin Park зареєстрував у Росії товарний знак із новим логотипом групи.

Заявка на реєстрацію була подана у Федеральну службу з інтелектуальної власності (Роспатент) ще 1 квітня 2025 року зі США, повідомляє РИА Новости.

Товарний знак реєструється за трьома класами міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП).

Під товарним знаком логотипу гурту Linkin Park хоче виробляти і продавати в країні музичні звукозаписи, касети з виступами, концертами, одяг, сонячні окуляри, головні убори, а також надавати різні розважальні послуги.

Повернення Linkin Park: що відомо

Гурт Linkin Park було засновано 1996 року. Гурт неодноразово номінувався на престижну музичну премію "Греммі", двічі удостоювався цієї нагороди.

Колектив випустив сім студійних альбомів, які розійшлися загальним тиражем понад 70 млн примірників.

Влітку 2017 року гурт втратив соліста: Честер Беннінгтон покінчив життя самогубством.

6 вересня 2024 року Linkin Park повернувся до творчої діяльності після паузи, пов'язаної зі смертю попереднього вокаліста Честера Беннігнтона. Цього дня гурт дав концерт для фан-клубу, на якому було презентовано як старі хіти, так і новий матеріал. У команді відбулися кілька змін: на місце ударника Роба Бурдона прийшов Колін Бріттен, а місце вокаліста гурту посіла співачка з гурту Dead Sara Емілі Армстронг.

Нова вокалістка не сподобалася синові покійного Беннінгтона.

14 листопада гурт випустив третій кліп на пісню "Two Faced" з нового альбому From Zero. Головним лейтмотивом пісні та кліпу є питання стосунків і пошуку відповідей на питання, чи можливо усвідомити, що ви не на одній хвилі зі своїм партнером, і провина, найімовірніше, ляже на нього.

Наступного дня, 15 листопада, на музичних платформах з'явився весь альбом From Zero, після якого гурт оголосив світовий тур на його підтримку в низці країн світу. Наразі найбільш прослуховуваним треком з альбому є The Emptiness Machine, який набрав понад 270 млн прослуховувань на Spotify.

