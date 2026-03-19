Блогерше уничтожили квартиру: что сделали с ее жильем знакомые за 2 месяца (фото)
Блогерша Саша Доценко поделилась неприятной историей о доверии, которая обернулась настоящим разочарованием. Девушка рассказала, что на два месяца позволила пожить в своей квартире знакомой паре, пока сама находилась на Бали.
По словам блогера, она не брала с них оплату за проживание — вместо этого попросила только ухаживать за ее собакой. Однако по возвращении домой Саша была шокирована состоянием жилья. Об этом она рассказала в Instagram.
Блогерше уничтожили квартиру знакомые
Квартира оказалась фактически разгромленной: в помещении грязь и беспорядок, а вещи повреждены. В частности, сломана дверь в душе, посуда осталась настолько грязной, что ее, по словам блогера, проще выбросить. Косметические средства покрылись липким налетом, диван и одеяло в пятнах.
Кроме того, кухня также пострадала: газовая плитка вся в жире, а санузел — в ужасном состоянии, с грязным унитазом.
По слова Саши, знакомые извинились за то, что натворили, но, по ее мнению, этого мало. Однако возмещение блогерша просить у этих людей не планирует.
Реакции людей
- "Это не друзья. Это люди, которые завидовали, и решили сделать все для того, чтобы уничтожить";
- "Саш, ну в смысле не будешь просить возмещения?! Пусть ремонтируют душевую, оплачивают клининг, и это — самое малое что они могут сделать! Скатины";
- "Блять, что за люди. Они до этого на улице жили, что элементарно убрать за собой не смогли, не говоря уже за возмещение чужого имущества";
- "Я в ах*е нахожусь, ощущение, что там жили оккупанты".
