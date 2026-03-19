Блогерці знищили квартиру: що зробили з її житлом знайомі за 2 місяці (фото)
Саша Доценко поділилася неприємною історією про довіру, яка обернулася справжнім розчаруванням. Дівчина розповіла, що на два місяці дозволила пожити у своїй квартирі знайомій парі, поки сама перебувала на Балі.
За словами блогерки, вона не брала з них оплату за проживання — натомість попросила лише доглядати за її собакою. Однак після повернення додому Саша була шокована станом житла. Про це вона розповіла в Instagram.
Квартира виявилася фактично розгромленою: у помешканні бруд і безлад, а речі пошкоджені. Зокрема, зламані двері в душі, посуд залишився настільки брудним, що його, за словами блогерки, простіше викинути. Косметичні засоби вкрилися липким нальотом, диван і ковдра в плямах.
Крім того, кухня також постраждала: газова плитка вся в жирі, а санвузол — у жахливому стані, з брудним унітазом.
За слова Саші, знайомі вибачились за те, що накоїли. На її думку, цього замало, однак відшкодування блогерка просити в цих людей не планує.
Реакції людей
- "Це не друзі. Це люди, які заздрили, і вирішили зробити усе для того, щоб знищити";
- "Саш, ну в сенсі не будеш просити відшкодування?! Нехай ремонтують душову, оплачують клінінг, і це — найменше що вони можуть зробити! Скатіни";
- "Блять, що за люди. Вони до цього на вулиці жили, що елементарно прибрати за собою не змогли, не кажучи вже за відшкодування чужого майна";
- "Я в ах*ї знаходжусь, відчуття, що там жили окупанти".
