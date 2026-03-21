Согласно исследованию, люди с самым высоким IQ ложатся спать именно в это время

Британские ученые выяснили, что люди с высоким уровнем интеллекта чаще засыпают далеко за полночь — и просыпаются позже всех. Но стоит ли следовать их примеру?

Если вы регулярно не можете заснуть до часу ночи, возможно, дело не в плохих привычках, а в особенностях мышления. По крайней мере так предполагают исследователи из Университета Саутгемптона, которые изучили режим сна более 1200 человек.

Результаты исследования

В работе, опубликованной в National Library of Medicine, говорится о том, что люди с IQ выше 125 в среднем ложатся спать после первой ночи — и просыпаются позже остальных участников выборки.

Интересно, что "ночные" привычки коррелируют не только с уровнем интеллекта. Те, кто ложился после 23:00 и вставал после 8 утра, чаще имели более высокий доход и в целом оценивали свою жизнь как более счастливую. Правда, здесь сложно отделить причину от следствия: возможно, более обеспеченные люди просто имеют возможность жить в таком режиме, не привязываясь к раннему подъёму.

Есть нюансы

Увлекаться ночным образом жизни не стоит. Другое исследование — от ученых Университета Бирмингема, опубликованное в Journal of The American Heart Association, показало: засыпание после второй ночи повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 16%.

Люди, которые проводят в постели 12 и более часов, имеют более высокий риск смертности Фото: Pexels

Отдельная работа зафиксировала, что люди, которые проводят в постели 12 и более часов, имеют более высокий риск смертности по сравнению с теми, кто спит около восьми. Кстати, для полноценного восстановления взрослому человеку рекомендуется около девяти часов сна в сутки.

Поэтому если вы — убежденная "сова", это еще не повод гордиться. Но и стесняться позднего засыпания, похоже, тоже нет оснований.

