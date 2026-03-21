Згідно з дослідженням, люди з найвищим IQ лягають спати саме в цей час
Британські вчені з'ясували, що люди з високим рівнем інтелекту частіше засинають далеко за північ — і прокидаються пізніше за всіх. Але чи варто наслідувати їхній приклад?
Якщо ви регулярно не можете заснути до першої ночі, можливо, справа не в поганих звичках, а в особливостях мислення. Принаймні так припускають дослідники з Університету Саутгемптона, які вивчили режим сну понад 1200 людей.
Результати дослідження
У роботі, опублікованій у National Library of Medicine, йдеться про те, що люди з IQ вище 125 у середньому лягають спати після першої ночі — і прокидаються пізніше за решту учасників вибірки.
Цікаво, що "нічні" звички корелюють не лише з рівнем інтелекту. Ті, хто лягав після 23:00 і вставав після 8-ї ранку, частіше мали вищий дохід і в цілому оцінювали своє життя як більш щасливе. Щоправда, тут складно відокремити причину від наслідку: можливо, більш забезпечені люди просто мають можливість жити в такому режимі, не прив'язуючись до раннього підйому.
Є нюанси
Захоплюватись нічним способом життя не варто. Інше дослідження — від вчених Університету Бірмінгема, опубліковане у Journal of The American Heart Association, показало: засинання після другої ночі підвищує ризик серцево-судинних захворювань на 16%.
Окрема робота зафіксувала, що люди, які проводять у ліжку 12 і більше годин, мають вищий ризик смертності порівняно з тими, хто спить близько восьми. До речі, для повноцінного відновлення дорослій людині рекомендується близько дев'яти годин сну на добу.
Тож якщо ви — переконана "сова", це ще не привід пишатися. Але й соромитись пізнього засинання, схоже, теж немає підстав.
