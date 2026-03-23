Серьезный риск для жизни: стало известно, почему принцесса Кейт почти не пьет

Кэтрин, принцесса Уэльская, "почти не пьет" после борьбы с раком, и источники утверждают, что она боится, что даже небольшое количество алкоголя может навредить ее выздоровлению.

44-летняя будущая королева Великобритании, которая в марте 2024 года сообщила, что проходит лечение рака после того, как болезнь обнаружили во время операции на брюшной полости в начале того же года, в январе 2025 года подтвердила, что находится в стадии ремиссии. Об этом пишет Radar Online.

Кейт Миддлтон почти не пьет

Во время совместного визита в Лондон 12 марта 2026 года со своим мужем, принцем Уильямом, Кэтрин откровенно рассказала об изменении своего образа жизни, в частности об отношении к алкоголю, посещая пивной бар Fabal и другие заведения на рынке.

Источник говорит: "Кэтрин стала чрезвычайно осторожной в отношении всего, что потенциально может повлиять на ее здоровье, включая алкоголь. Существует настоящее ощущение, что она сейчас почти не пьет, не из-за желания, а из-за беспокойства, поскольку она очень опасалась, что даже небольшое количество может иметь последствия, из-за которых она не готова рисковать".

Відео дня

Инсайдер добавил, что принцесса частным образом говорила о том, что "ужасно" переживает борьбу, поэтому сейчас ее мышление сосредоточено на профилактике и контроле: "Если это означает почти полный отказ от алкоголя, то это решение, с которым она чувствует себя очень комфортно".

Выступая во время мероприятия, Кейт Миддлтон сказала: "С момента постановки диагноза я не употребляю много алкоголя. Сейчас мне нужно быть гораздо более сознательной в этом отношении".

Кейт Миддлтон Фото: NYPost

Затем она повернулась к Уильяму и добавила: "Но тебе ведь нравится сидр, не так ли?"

Другой инсайдер сказал: "Поразительно то, как открыто Кейт сейчас признает изменения в своем образе жизни. Раньше это могло быть чем-то частным, но есть ощущение, что она хочет быть прозрачной относительно того, как ее опыт изменил ее ежедневный выбор, особенно в отношении здоровья и благополучия".

