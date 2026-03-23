Серйозний ризик для життя: стало відомо, чому принцеса Кейт майже не п'є

Кетрін, принцеса Уельська, "майже не пʼє" після боротьби з раком, і джерела стверджують, що вона боїться, що навіть невелика кількість алкоголю може зашкодити її одужанню.

44-річна майбутня королева Великої Британії, яка у березні 2024 року повідомила, що проходить лікування раку після того, як хворобу виявили під час операції на черевній порожнині на початку того ж року, у січні 2025 року підтвердила, що перебуває у стадії ремісії. Про це пише Radar Online.

Кейт Міддлтон майже не пʼє

Під час спільного візиту до Лондона 12 березня 2026 року зі своїм чоловіком, принцом Вільямом, Кетрін відверто розповіла про зміну свого способу життя, зокрема про ставлення до алкоголю, відвідуючи пивний бар Fabal та інші заклади на ринку.

Джерело каже: "Кетрін стала надзвичайно обережною щодо всього, що потенційно може вплинути на її здоров'я, включаючи алкоголь. Існує справжнє відчуття, що вона зараз майже не пʼє, не через бажання, а через занепокоєння, оскільки вона дуже побоювалася, що навіть невелика кількість може мати наслідки, через які вона не готова ризикувати".

Інсайдер додав, що принцеса приватно говорила про те, що "жахливо" переживає боротьбу, тому зараз її мислення зосереджене на профілактиці та контролі: "Якщо це означає майже повну відмову від алкоголю, то це рішення, з яким вона почувається дуже комфортно".

Виступаючи під час заходу, Кейт Міддлтон сказала: "З моменту постановки діагнозу я не вживаю багато алкоголю. Зараз мені потрібно бути набагато більш свідомою щодо цього".

Кейт Міддлтон

Потім вона повернулася до Вільяма та додала: "Але ж тобі подобається сидр, чи не так?"

Інший інсайдер сказав: "Вражає те, як відкрито Кейт зараз визнає зміни у своєму способі життя. Раніше це могло бути чимось приватним, але є відчуття, що вона хоче бути прозорою щодо того, як її досвід змінив її щоденний вибір, особливо щодо здоров'я та благополуччя".

