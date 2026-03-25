Мужчина додумался, как схитрить, чтобы меньше платить на заправках

Практические советы по сокращению расходов на топливо привлекли внимание широкой аудитории. Сейчас водители ищут пути, как справиться со стремительным ростом цен на заправках.

Новое видео в TikTok от специалиста по личным финансам Мартина Льюиса, посвященное повышению эффективности работы автомобиля, стало очень популярным на этой платформе.

В видеоролике Льюис обращает внимание на типичные проблемы, которые могут незаметно увеличивать расход топлива, в частности лишний вес, ненадлежащий уход за шинами и аэродинамическое сопротивление.

Экономия топлива

Среди его рекомендаций: нужно снять неиспользуемые багажники с крыши, поскольку они создают сопротивление во время движения на высоких скоростях. Также стоит убрать тяжелые предметы из багажника. Как отмечает Льюис, каждые дополнительные 45 килограммов могут снизить эффективность использования топлива примерно на 1%. Еще один фактор — поддержание надлежащего давления в шинах, так как недостаточное давление может увеличить расходы на топливо до 4%.

Кондиционер и стиль вождения также играют важную роль. Знаток объясняет, что на низких скоростях кондиционер может существенно влиять на расход топлива, тогда как на высоких скоростях открытые окна создают сопротивление, из-за чего двигатель работает интенсивнее.

К тому же он называет ускорение "пампой для денег", а торможение — их "сжигателем", подчеркивая важность плавного вождения, предвидения дорожной ситуации и соблюдения безопасной дистанции для уменьшения лишнего расхода топлива.

Расходы на топливо можно существенно уменьшить Фото: Pexels

В комментариях пользователи сети шутят: "В общем, лучше не садиться за руль".

Данные исследований

Исследования указывают, что увеличение эффективности автомобиля и манеры вождения может сократить расходы на топливо на 10-30%, в зависимости от того, как используется и обслуживается машина.

