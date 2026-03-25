Чоловік додумався, як схитрувати, щоб менше платити на заправках

Практичні поради щодо скорочення витрат на пальне привернули увагу широкої аудиторії. Зараз водії шукають шляхи, як впоратися зі стрімким зростанням цін на заправках.

Нове відео в TikTok від фахівця з особистих фінансів Мартіна Льюїса, присвячене підвищенню ефективності роботи автомобіля, стало дуже популярним на цій платформі.

У відеоролику Льюїс звертає увагу на типові проблеми, що можуть непомітно збільшувати витрату палива, зокрема зайву вагу, неналежний догляд за шинами та аеродинамічний опір.

Економія палива

Серед його рекомендацій: потрібно зняти невикористовувані багажники з даху, оскільки вони створюють опір під час руху на високих швидкостях. Також варто прибрати важкі предмети з багажника. Як зазначає Льюїс, кожні додаткові 45 кілограмів можуть знизити ефективність використання палива приблизно на 1%. Ще однин фактор — підтримка належного тиску в шинах, позаяк недостатній тиск може збільшити витрати на паливо до 4%.

Кондиціонер та стиль водіння також відіграють важливу роль. Знавець пояснює, що на низьких швидкостях кондиціонер може суттєво впливати на витрату палива, тоді як на високих швидкостях відкриті вікна створюють опір, через це двигун працює інтенсивніше.

До того ж він називає прискорення "пампою для грошей", а гальмування — їх "спалювачем", підкреслюючи важливість плавного водіння, передбачення дорожньої ситуації та дотримання безпечної дистанції для зменшення зайвої витрати палива.

Витрати на паливо можна суттєво зменшити Фото: Pexels

У коментарях користувачі мережі жартують: "Загалом, краще не сідати за кермо".

Дані досліджень

Дослідження вказують, що збільшення ефективності автомобіля та манери водіння може скоротити витрати на пальне на 10-30%, залежно від того, як використовується та обслуговується машина.

