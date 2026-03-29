"Мне не верят": украинка рассказала, сколько зарабатывают горничные в Италии

Алена Зуева, которая занимается трудоустройством украинцев в Италии, рассказала о тамошнем уровне заработных плат. Женщина утверждает, что работодатели обеспечивают работников жильем и питанием.

Алена активно развивает свой блог в социальных сетях, в частности в TikTok и Instagram. В одном из последних роликов она затронула тему условий трудоустройства и уровня заработной платы в Италии среди горничных.

Работа в Италии

Украинка отметила, что найти рабочее место с жильем и бесплатным питанием без опыта и знания итальянского языка — вполне реально. Кроме того, она помогает в оформлении документов.

Украинка рассказала, сколько зарабатывают горничные в Италии

"Выставляю вакансию с заработной платой 2 тысячи евро: полдня выходных, с мая по сентябрь месяц. Мне не верят: пишет куча хейтеров, что такого не существует и это ложь. Затем выставляю другую вакансию на озере Маджоре. Заработная плата — 1200 евро, с марта по сентябрь, один выходной, 8 часов рабочий день. И опять же пишут, что я обманываю, будто беру себе разницу, а на самом деле заработные платы в отелях у горничной выше", — рассказывает женщина.

Оплата разная

По словам Алены, оплата труда в Италии отличается в зависимости от региона. Кроме того, имеет значение работодатель.

"Я вам отвечаю, что разные заработные платы в отелях и ресторанах Италии. Так же, как и вы разные. Если человек без опыта работы и без знания итальянского языка, он должен идти на ту работу, куда его возьмут, понимаете", — отмечает она.

Если человек с опытом работы и знанием языка, то у него больше возможностей, отмечает Алена. "Вы выбираете для себя индивидуально лучшее — то, что вам подходит", — резюмирует она.

