"Мені не вірять": українка розповіла, скільки заробляють покоївки в Італії

Альона Зуєва, яка займається працевлаштуванням українців в Італії, розповіла про тамтешній рівень заробітних плат. Жінка стверджує, що роботодавці забезпечують працівників житлом та харчуванням.

Альона активно розвиває свій блог в соціальних мережах, зокрема у TikTok та Instagram. В одному з останніх роликів вона зачепила тему умов працевлаштування та рівня заробітної плати в Італії серед покоївок.

Робота в Італії

Українка зазначила, що знайти робоче місце з житлом та безплатним харчуванням без досвіду та знання італійської мови — цілком реально. Крім того, вона допомагає в оформленні документів.

"Виставляю вакансію із заробітною платою 2 тисячі євро: півдня вихідних, з травня по вересень місяць. Мені не вірять: пише купа хейтерів, що такого не існує і це брехня. Потім виставляю іншу вакансію на озері Маджоре. Заробітна плата — 1200 євро, з березня по вересень, один вихідний, 8 годин робочий день. І знову ж таки пишуть, що я обманюю, ніби беру собі різницю, а насправді заробітні плати в готелях у покоївки вищі", — розповідає жінка.

Оплата різна

За словами Альони, оплата праці в Італії відрізняється залежно від регіону. Крім того, має значення роботодавець.

Українка здивувала, скільки коштує поїхати в Рим на 4 дні (фото)

"Я вам відповідаю, що різні заробітні плати в готелях та ресторанах Італії. Так само, як і ви різні. Якщо людина без досвіду роботи і без знання італійської мови, вона має йти на ту роботу, куди її візьмуть, розумієте", — зазначає вона.

Якщо людина з досвідом роботи та знанням мови, то в неї більше можливостей, зазначає Альона. "Ви обираєте для себе індивідуально найкраще — те, що вам підходить", — резюмує вона.

Оксана Ващенко після початку повномасштабного вторгенення живе та працює в Італії. Українка завела свій блог у соціальних мережах, де розповідає про стосунки, адаптацію та пошук нових можливостей. Своїм досвідом жінка поділилась у розмові з нами.

Українка, яку звуть Євгенія, жила певний час в Італії, проте так і не змогла себе там відчути "як вдома". Вона переїхала до столиції Польщі Варшави, адже там велике українське комʼюніті.

Емігрантка, яка наразі живе та працює в Італії, провела екскурсію затишним помешканням в сільській місцевості. Ціна мінімальна, але будинок потребує капітального ремонту та реставрації.