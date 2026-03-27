Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Стиль жизни

Скандал с концертом Виктора Павлика прокомментировала врач: "Это знают все вокалисты"

Певец Виктор Павлик | Фото: Instagram

Врач-оториноларинголог и фониатр Наталья Соломенникова прокомментировала ситуацию, возникшую во время юбилейного концерта артиста во "Дворце Украина" 21 марта. Само выступление было досрочно остановлено, что вызвало резонанс и конфликт между женой певца и организаторами.

По словам врача, ее привлекла администрация концертного зала для оказания профессиональной помощи артисту. Она подчеркнула, что не имеет права разглашать состояние пациента, однако считает необходимым опровергнуть искаженную информацию, которая распространяется в медиа. Об этом она написала в Facebook.

Соломенникова пояснила, что в СМИ активно обсуждают якобы намерение ввести Павлику адреналин, несмотря на его операцию на сердце. При этом она подчеркнула: в фониатрической практике адреналин действительно используется, но не в виде инъекций. По ее словам, препарат применяется локально — путем инстилляции, то есть введения на слизистую гортани в очень низкой концентрации, что минимизирует влияние на организм.

Відео дня
Врач Наталья Соломенникова
Фото: Facebook

Врач уточнила, что в этом случае адреналин вообще не использовался — были применены другие лекарственные средства. Она также добавила, что недоразумение возникло из-за недостаточного понимания медицинских аспектов ситуации со стороны менеджмента артиста.

По ее мнению, при освещении подобных историй важно придерживаться профессиональной этики и медицинской грамотности, чтобы избегать распространения недостоверной информации.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.