Скандал із концертом Віктора Павліка прокоментувала лікарка: "Це знають всі вокалісти"

Лікарка-оториноларинголог і фоніатр Наталія Соломенникова прокоментувала ситуацію, що виникла під час ювілейного концерту артиста у "Палаці Україна" 21 березня. Сам виступ було достроково зупинено, що викликало резонанс та конфлікт між дружиною співака і організаторами.

За словами лікарки, її залучила адміністрація концертного залу для надання фахової допомоги артисту. Вона наголосила, що не має права розголошувати стан пацієнта, однак вважає необхідним спростувати викривлену інформацію, яка поширюється у медіа. Про це вона написала у Facebook.

Соломенникова пояснила, що у ЗМІ активно обговорюють нібито намір ввести Павліку адреналін, попри його операцію на серці. Водночас вона підкреслила: у фоніатричній практиці адреналін справді використовується, але не у вигляді ін’єкцій. За її словами, препарат застосовують локально — шляхом інстиляції, тобто введення на слизову гортані у дуже низькій концентрації, що мінімізує вплив на організм.

Лікарка Наталя Соломенникова

Лікарка уточнила, що в цьому випадку адреналін взагалі не використовувався — були застосовані інші лікарські засоби. Вона також додала, що непорозуміння виникло через недостатнє розуміння медичних аспектів ситуації з боку менеджменту артиста.

На її думку, під час висвітлення подібних історій важливо дотримуватися професійної етики та медичної грамотності, аби уникати поширення недостовірної інформації.

