Принц Уильям и Кейт Миддлтон "ужаснулись" из-за заявления о призраке Елизаветы ІІ

Принц Уильям и принцесса Уэльская Кейт были шокированы и возмущены заявлениями Сары Фергюсон о том, что дух покойной королевы Елизаветы II якобы общается с ней через корги. В королевской семье эти высказывания вызвали раздражение и беспокойство относительно поведения герцогини.

Сара Фергюсон заявила, что получает "советы" от покойной Елизаветы II, поскольку верит, что ее дух "живет" в двух любимых корги — Мьюике и Сэнди. По словам Фергюсон, собаки якобы передают ей сигналы от королевы, особенно когда лают без видимой причины, пишет RadarOnline.

Выступая на форуме Creative Women Platform в Лондоне, она рассказала, что каждое утро воспринимает поведение собак как своеобразное "общение" с покойной монархиней. Фергюсон также отметила, что верит: когда животные лают в пустоту, это означает, что "королева проходит рядом".

Впрочем, такие заявления вызвали "сильное раздражение" у принца Уильяма и Кэтрин, принцессы Уэльской. По данным источников, близких к дворцу, они считают подобные высказывания странными и безвкусными, особенно учитывая то, что Фергюсон якобы преувеличивает свою духовную близость с покойной королевой.

Дополнительное недовольство вызвало и то, что Фергюсон, по словам инсайдеров, представляла ситуацию так, будто корги были завещаны ей лично. На самом же деле собак вернули ей и ее бывшему мужу принцу Эндрю после смерти королевы, ведь именно они подарили их монарху в 2021 году.

В королевском окружении нет единого мнения относительно поведения Фергюсон: некоторые считают это трогательным проявлением грусти, другие же опасаются, что она потеряла связь с реальностью. Тем временем Уильям и Кейт, по словам источников, остаются откровенно шокированными такими заявлениями.

Инсайдеры также сообщают, что дочери Фергюсон — принцесса Беатрис и принцесса Евгения — серьезно обеспокоены состоянием родителей. По словам одного из помощников дворца, семья переживает сложный период: мать ищет утешения в необычных убеждениях, а отец оказался в изоляции, и никто из них не ожидал такого развития событий.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

На фоне скандала, связанного с Джеффри Эпштейном, корги покойной королевы Елизаветы II вместе с принцем Эндрю уехали из Виндзора. Королевских собак заметили после переезда герцога из резиденции Royal Lodge.

Стало известно, почему принцесса Кейт почти не пьет.

Кроме того, Кейт Миддлтон, принц Уильям и король Чарльз подверглись травле протестующими.