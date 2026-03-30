Принц Вільям і Кейт Міддлтон "жахнулися" через заяву про привид Єлизавети ІІ

Принц Вільям і принцеса Уельська Кейт були шоковані та обурені заявами Сари Фергюсон про те, що дух покійної королеви Єлизавети II нібито спілкується з нею через коргі. У королівській родині ці висловлювання викликали роздратування та занепокоєння щодо поведінки герцогині.

Сара Фергюсон заявила, що отримує "поради" від покійної Єлизавети II, оскільки вірить, що її дух "живе" у двох улюблених коргі — М’юїку та Сенді. За словами Фергюсон, собаки нібито передають їй сигнали від королеви, особливо коли гавкають без видимої причини, пише RadarOnline.

Виступаючи на форумі Creative Women Platform у Лондоні, вона розповіла, що щоранку сприймає поведінку собак як своєрідне "спілкування" з покійною монархинею. Фергюсон також зазначила, що вірить: коли тварини гавкають у порожнечу, це означає, що "королева проходить поруч".

Втім, такі заяви викликали "сильне роздратування" у принца Вільяма та Кетрін, принцеси Уельської. За даними джерел, близьких до палацу, вони вважають подібні висловлювання дивними та несмаковитими, особливо з огляду на те, що Фергюсон нібито перебільшує свою духовну близькість із покійною королевою.

Відео дня

Додаткове невдоволення викликало й те, що Фергюсон, за словами інсайдерів, представляла ситуацію так, ніби коргі були заповідані їй особисто. Насправді ж собак повернули їй та її колишньому чоловікові принцу Ендрю після смерті королеви, адже саме вони подарували їх монархині у 2021 році.

У королівському оточенні немає єдиної думки щодо поведінки Фергюсон: дехто вважає це зворушливим проявом смутку, інші ж побоюються, що вона втратила зв’язок із реальністю. Тим часом Вільям і Кейт, за словами джерел, залишаються відверто шокованими такими заявами.

Інсайдери також повідомляють, що доньки Фергюсон — принцеса Беатріс та принцеса Євгенія — серйозно занепокоєні станом батьків. За словами одного з помічників палацу, родина переживає складний період: мати шукає розради у незвичних переконаннях, а батько опинився в ізоляції, і ніхто з них не очікував такого розвитку подій.

