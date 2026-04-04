Украинка рассказала, почему не может жить в благополучной Канаде (фото)

Юлия, которая сейчас живет в Канаде, поделилась собственной историей переезда и адаптации на новом месте. По ее словам, перспективы выглядят не такими безоблачными, как может показаться.

Девушка ведет публичный дневник в TikTok, рассказывая об изменениях в своей жизни. По ее словам, эмигранты никогда не станут своими для местных, а со временем теряют связь и с Родиной. Фокус обратил внимание на ее наблюдения.

"Я уже три года живу в Канаде. Вот почему я никогда здесь не стану своей. Канадцы выросли в стране, где никогда не было голода, революции и глупых соседей. У них всегда были деньги, еда и безопасность", — рассказывает она.

Никогда не стану своей

По словам Юлии, местные жители не откладывают деньги и продукты "на черный день", потому что не травмированы кризисами и репрессиями так, как украинцы.

"Здесь люди планируют отпуск за год вперед, берут спокойно кредиты и живут в свое удовольствие. Они не понимают, почему мы такие напряженные", — отмечает девушка.

Ей трудно адаптироваться не из-за языка, работы или денег, а из-за ощущения, что ты не из этой системы координат. "Это самое одинокое ощущение из всех", — подытожила блогерша.

Что пишут люди?

В комментариях под видео разгорелась оживленная дискуссия. Одни поддерживают автора, другие — критикуют.

"Я здесь уже 12 лет, окружен только канадцами, но до сих пор чувствую себя чужим. Это никогда не пройдет, это другие люди", — написала одна из участниц обсуждения.

Другой юзер добавил: "Плохо знаете историю Канады. Кстати, вам будет интересно".

"Здесь мы никогда не будем чувствовать себя как дома, дыша полной грудью. Чужая среда никогда не станет родной. И чем дальше, тем сильнее вся эта чужая жизнь будет раздражать", — добавила следующая зрительница.

Фото: TikTok

"Короче, уезжай в атлантическую Канаду. Я так сделала после двух месяцев в Калгари. Смотрю тебя уже давно. Сейчас я в Нью-Брансуике. Могу предложить тебе работу в ресторане в Сент-Джоне. Напиши мне, если интересно", — пишет еще одна подписчица Юлии.

"Думаю об этом", — ответила она на последний комментарий.

