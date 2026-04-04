Українка розказала, чому не може жити у благополучній Канаді (фото)

Юлія, яка наразі живе у Канаді, поділилась власною історією переїзду та адаптації на новому місці. За її словами, перспективи виглядають не такими безхмарними, як може здатися.

Дівчина веде публічний щоденник в TikTok, розповідаючи про зміни в своєму житті. За її словами, емігранти ніколи не стануть своїми для місцевих, а з часом втрачають зв'язок й з Батьківщиною. Фокус звернув увагу на її спостереження.

"Я вже три роки живу у Канаді. Ось чому я ніколи тут не стану своєю. Канадці виросли в країні, де ніколи не було голоду, революції та дурних сусідів. У них завжди були гроші, їжа та безпека", — розповідає вона.

Ніколи не стану своєю

За словами Юлії, місцеві мешканці не відкладають гроші та продукти "на чорний день", бо не травмовані кризами та репресіями так, як українці.

"Тут люди планують відпустку за рік вперед, беруть спокійно кредити і живуть у своє задоволення. Вони не розуміють, чому ми такі напружені", — зазначає дівчина.

Їй важко адаптуватися не через мову, роботу чи гроші, а через відчуття, що ти не з цієї системи координат. "Це найсамотніше відчуття з усіх", — підсумувала блогерка.

Що пишуть люди?

У коментарях під відео розгорілась жвава дискусія. Одні підтримують авторку, інші — критикують.

"Я тут вже 12 років, оточений лише канадцями, але досі відчуваю себе чужим. Це ніколи не мине, це інші люди", — написала одна з учасниць обговорення.

Інший юзер додав: "Погано знаєте історію Канади. До речі, вам буде цікаво".

"Тут ми ніколи не почуватимемося як вдома, дихаючи на повні груди. Чуже середовище ніколи не стане рідним. І чим далі, тим сильніше все це чуже життя буде дратувати", — додала наступна глядачка.

"Коротше, їдь до атлантичної Канади. Я так зробила після двох місяців у Калгарі. Дивлюсь тебе вже давно. Зараз я у Нью-Брансвіку. Можу запропонувати тобі роботу в ресторані у Сент-Джоні. Напиши мені, якщо цікаво", — пише ще одна підписниця Юлії.

"Думаю про це", — відповіла вона на останній коментар.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українка на імʼя Настя повернулася з США додому. Тепер вона живе на Троєщині.

Українка зізналася, що вона не змогла прийняти правила життя в Німеччині та втекла з країни.

Крім того, жінка на імʼя Анастасія перебралася до Бангкока з Польщі та розповіла про життя там.