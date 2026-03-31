Налог €30 тысяч: украинец удивил условиями ипотеки в Испании (фото)

Мужчина, который переехал в Испанию, поделился собственным опытом расчета ипотеки и реальными затратами на покупку жилья. В своем видео он подробно объяснил, сколько нужно зарабатывать и иметь сбережений, чтобы приобрести квартиру в Валенсии.

Евгений Оришко с ником @ev.orishko в Instagram, который раньше жил в Польше, а сейчас живет в Испании, опубликовал ролик с расчетами стоимости жилья и условий получения ипотеки. По его словам, квартира за 300 тысяч евро обойдется примерно в 1000 евро ежемесячного платежа в течение 30 лет. Фокус рассказывает подробнее об ипотеке в Испании.

Налог на покупку квартиры в Валенсии составляет 10% на покупку квартиры в Валенсии

Сколько стоит взять квартиру в ипотеку за границей

Евгений отмечает, что для получения ипотеки необходимо иметь стабильный доход.

"Мне надо получать на счет ежемесячно 4000 евро, чтобы податься на ипотеку, потому что платеж ежемесячно не может быть больше, чем 40% с дохода", — отметил он.

Кроме этого, значительную роль играют начальные расходы. По словам мужчины, на счету нужно иметь около 96 тысяч евро: 60 тысяч — это первый взнос, а еще примерно 30 тысяч — налоги в Валенсии.

"То есть покупая недвижимость ты 10% отдаешь как налог", — объясняет украинец.

