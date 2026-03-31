Податок €30 тисяч: українець здивував умовами іпотеки в Іспанії (фото)

Чоловік, який переїхав до Іспанії, поділився власним досвідом розрахунку іпотеки та реальними витратами на купівлю житла. У своєму відео він детально пояснив, скільки потрібно заробляти і мати заощаджень, щоб придбати квартиру у Валенсії.

Євген Орішко з ніком @ev.orishko в Instagram, який раніше жив у Польщі, а нині мешкає в Іспанії, опублікував ролик з розрахунками вартості житла та умов отримання іпотеки. За його словами, квартира за 300 тисяч євро обійдеться приблизно у 1000 євро щомісячного платежу протягом 30 років. Фокус розповідає детальніше про іпотеку в Іспанії.

Податок на купівлю квартири у Валенсії становить 10%

Скільки коштує взяти квартиру в іпотеку за кордоном

Євген зазначає, що для отримання іпотеки необхідно мати стабільний дохід.

"Мені треба отримувати на рахунок щомісяця 4000 євро, щоб податись на іпотеку, бо платіж щомісяця не може бути більший, ніж 40% з доходу", — зазначив він.

Окрім цього, значну роль відіграють початкові витрати. За словами чоловіка, на рахунку потрібно мати близько 96 тисяч євро: 60 тисяч — це перший внесок, а ще приблизно 30 тисяч — податки у Валенсії.

Відео дня

"Тобто купляючи нерухомість ти 10% віддаєш як податок", — пояснює українець.

