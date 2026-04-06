"На каких основаниях?": мужа Дорофеевой обвиняют в выезде за границу

Украинского ресторатора и мужа певицы Нади Дорофеевой, Михаила Кацурина, заподозрили в возможном беспрепятственном выезде за границу во время военного положения. Обсуждение вспыхнуло после сообщения в Telegram-канале блогера Богдана Беспалова.

В своем сообщении Беспалов задал риторический вопрос о том, как именно Кацурину удается покидать территорию Украины "когда захочет", намекнув, что причиной может быть его статус или связи. В частности, блогер иронично написал, что "белый билет" ресторатора — это сама Дорофеева.

Кацурин, вероятно, выехал за границу Фото: Богдан Беспалов

Никаких официальных подтверждений или доказательств этим утверждениям пока нет. Сам Кацурин или его представители публично не комментировали эти обвинения.

В то же время тема выезда мужчин за границу во время военного положения остается чувствительной в украинском обществе, что и вызывает активное обсуждение подобных заявлений в соцсетях.

